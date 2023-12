Lokale Geschäfte lehnen die Expansion von Foxtrot ab und verweisen auf eine Bedrohung für kleine Unternehmen

By

Kleinunternehmer in Andersonville schließen sich zusammen, um gegen Foxtrots Pläne zu protestieren, einen neuen Standort in der Nachbarschaft zu eröffnen. Der in Chicago ansässige Luxus-Supermarkt stieß auf heftigen Widerstand lokaler Unternehmen, die argumentierten, dass der Zustrom von Ladenketten der Gemeinschaft schade.

Mia Sakai, Inhaberin von Ándale Market, einem kuratierten Tante-Emma-Laden in lokalem Besitz, ist besonders besorgt über Foxtrots Umzug in die Clark Street. Sie behauptet, Foxtrot habe in ihrem Geschäft eingekauft, ihre Produkte nachgeahmt und Verträge mit denselben Anbietern abgeschlossen, was ihr Geschäft effektiv untergraben habe.

Um sich gegen Foxtrots Pläne zu wehren, leitete Sakai eine Aktion, die dazu führte, dass ein von 41 Kleinunternehmern unterzeichneter Brief, der 35 lokale Unternehmen vertrat, an Stadtbeamte geschickt wurde, die sich gegen Foxtrots Eintritt in das Viertel aussprachen. Darüber hinaus hat eine öffentliche Petition gegen Foxtrots Pläne fast 1,400 Unterschriften gesammelt.

Der Widerstand gegen Foxtrot ist Teil eines umfassenderen Widerstands gegen die zunehmende Präsenz überregionaler Ladenketten in Andersonville. In der Nachbarschaft, die für ihr „lokal einkaufen“-Ethos bekannt ist, haben namhafte Ketten wie Warby Parker, Jeni's Ice Cream und Taco Bell Standorte eröffnet und langjährige lokale Unternehmen verdrängt.

Kritiker argumentieren, dass Filialisten sich negativ auf die Gemeinschaft auswirken, indem sie Geld von lokalen Unternehmen abziehen. Auch die Fähigkeit von Ketten, Verluste aufzufangen und durch andere Mittel wie E-Commerce oder Gewinne aus anderen Standorten auszugleichen, benachteiligt kleine Unternehmen.

Das Interesse von Foxtrot an Andersonville entsteht, da das Unternehmen erhebliche Mittel für die Expansion in andere Städte aufgebracht hat. Das geplante Geschäft in Andersonville würde den Alkoholkonsum vor Ort, Sitzgelegenheiten im Freien und einen Lieferservice bieten.

Während Foxtrot sich an Nachbarn und Beamte gewandt hat, um Unterstützung zu gewinnen, bleibt die Gemeinde standhaft in ihrem Widerstand. Kleinunternehmer befürchten, dass der Einzug von Foxtrot und anderen Ladenketten den einzigartigen und unabhängigen Charakter von Andersonville weiter untergraben wird.