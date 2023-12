Neue Erkenntnisse zur Klimageschichte der Erde zeigen höhere Empfindlichkeit gegenüber Treibhausgasen

By

Eine umfassende Analyse der Klimageschichte der Erde über Millionen von Jahren hat ergeben, dass der Planet deutlich empfindlicher auf Treibhausgase reagiert als bisher angenommen. Diese neue Forschung legt nahe, dass aktuelle Klimamodelle das durch Kohlendioxidemissionen verursachte langfristige Erwärmungspotenzial möglicherweise unterschätzen.

Um die Auswirkungen unserer Kohlenstoffemissionen auf das Erdklima zu bestimmen, müssen wir verstehen, wie stark sich der Planet als Reaktion auf den erhöhten CO2-Gehalt erwärmt. Diese Empfindlichkeit wird durch Rückkopplungsschleifen beeinflusst, die Wolken, schmelzende Eisschilde und andere Faktoren einbeziehen.

Um Einblicke in diese Sensibilität zu gewinnen, untersuchen Wissenschaftler häufig vergangene Klimaveränderungen. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Eiskernproben verlassen sich Forscher jedoch auf Proxies, um Temperaturen und atmosphärische CO2-Werte aus noch weiter zurückliegenden Zeiten zu rekonstruieren. Verschiedene Anhaltspunkte, etwa die Dichte der Poren von Pflanzenblättern oder die Isotopenwerte in den Schalen versteinerter Meeresorganismen, liefern Hinweise auf vergangene CO2-Konzentrationen.

Ein internationales Team von mehr als 80 Forschern hat eine umfassende Untersuchung durchgeführt und so ein genaueres Bild der antiken CO2-Werte erstellt. Dieses verbesserte Verständnis ermöglicht es Wissenschaftlern, die aktuellen atmosphärischen CO2-Werte in der tiefen Vergangenheit zu kontextualisieren. Jüngste Schätzungen deuten darauf hin, dass CO2-Werte, die mit den heutigen vergleichbar sind, zuletzt vor etwa 14 Millionen Jahren vorlagen, also deutlich früher als bisher angenommen.

Der Vergleich dieser neuen CO2-Daten mit Temperaturaufzeichnungen zeigt die Empfindlichkeit des Erdklimas gegenüber Veränderungen des Kohlendioxids. Während Klimamodelle bei einer Verdoppelung des atmosphärischen CO1.5 einen Temperaturanstieg von 4.5°C bis 2°C schätzen, deuten die Ergebnisse auf einen höheren Temperaturanstieg von 5°C bis 8°C hin.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Zeitskalen der Studie Hunderttausende von Jahren umfassen und nicht die kürzeren Zeitskalen, die für menschliche Erfahrungen relevant sind. Daher liefert es keine präzisen Vorhersagen für die globalen Temperaturen im Jahr 2100. Die komplexen Kaskadeneffekte des Klimawandels brauchen Zeit, bis sie sich vollständig manifestieren.

Darüber hinaus können die in der Studie abgedeckten riesigen Zeitskalen feinere Details der Klimasensitivität verschleiern. Der Klimaforscher Michael Mann betont, dass die Klimasensitivität in der Vergangenheit möglicherweise von den aktuellen Schätzungen abweicht, was möglicherweise die höheren Werte dieser Forschung erklärt.

Obwohl dieses neue Verständnis der tiefen Klimageschichte der Erde möglicherweise nicht direkt auf die aktuelle, vom Menschen verursachte Erwärmung zutrifft, unterstreicht es die enge Beziehung zwischen CO2 und globalen Temperaturen. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit, sich angesichts der in dieser Studie hervorgehobenen möglichen Folgen mit der fortgesetzten Verbrennung fossiler Brennstoffe auseinanderzusetzen.

