Cleveland zählt zu den am wenigsten sicheren Städten in den USA

By

Eine aktuelle Analyse hat ergeben, dass Cleveland, Ohio, zusammen mit einer anderen Stadt im Bundesstaat als eine der am wenigsten sicheren Städte in den Vereinigten Staaten gilt. Auch wenn es für die Einwohner Clevelands keine Überraschung sein dürfte, kämpft die Stadt seit 2023 mit einem Anstieg der Gewalt und ist auf dem besten Weg, eine rekordverdächtige Zahl an Tötungsdelikten zu erreichen, wie es sie seit vier Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Die von Scholaroo, einer Website, die Studenten bei der Vergabe von Stipendien unterstützt, durchgeführte Analyse ergab eine Rangfolge von 150 Städten auf der Grundlage verschiedener Kriminalitäts- und Sicherheitsindikatoren pro Kopf.

In der Studie landete Cleveland auf Platz 142, während Cincinnati auf Platz 147 etwas schlechter abgeschnitten hat. Am Ende der Liste landete jedoch Detroit, Michigan, das sich den Titel der am wenigsten sicheren Stadt sicherte. Andererseits ergab die Analyse auch, dass St. Paul, Minnesota, zur sichersten Großstadt der USA wurde

Bei der Untersuchung spezifischer Kriminalitätsraten gehörten sowohl Cleveland als auch Cincinnati zu den fünf Städten mit den niedrigsten Raubüberfällen. Insbesondere Cincinnati belegte den zweitletzten Platz mit der höchsten Rate an Hauseinbrüchen und den letzten Platz bei Diebstählen und Diebstählen.

Bei der Analyse von Scholaroo wurde eine 100-Punkte-Skala verwendet, um Kennzahlen wie die Anzahl der Polizisten, die Mordrate, Raubüberfälle, Übergriffe und Schießereien auszuwerten, mit dem Ziel, die Sicherheit jeder Stadt genau zu messen. Anhand der erzielten Punkte wurde dann die Rangfolge der Städte ermittelt.

Es ist unbestreitbar besorgniserregend, dass Cleveland auf einer solchen Liste an prominenter Stelle steht. Die Stadt muss gemeinsam mit ihren Bewohnern aktiv gegen die steigende Gewalt vorgehen und sich für die Umsetzung wirksamer Maßnahmen einsetzen, um die Sicherheit ihrer Bewohner zu verbessern. Darüber hinaus ist diese Analyse eine deutliche Erinnerung daran, wie wichtig es ist, in die Sicherheit der Gemeinschaft zu investieren und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder sicher fühlen kann.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Cleveland zählt zu den am wenigsten sicheren Städten in den USA