Revolutionierung der Energiespeicherung: Die Rolle von Beton

Beton, der uralte Baustoff, steht heute an vorderster Front der weltweiten Bemühungen, den Klimawandel zu bekämpfen und den steigenden Energiebedarf moderner Städte und Industrien zu decken. Während Regierungen auf der ganzen Welt nach alternativen und sicheren Lösungen für die Energieerzeugung und -speicherung suchen, haben sich Materialien zur thermischen Energiespeicherung (TES) als entscheidende Komponente im Kampf gegen die globale Erwärmung herausgestellt. Und es stellt sich heraus, dass Beton bei dieser Revolution eine bedeutende Rolle spielt.

In seiner traditionellen Form besteht Beton aus Zement, Wasser, Sand und Kies. Forscher haben jedoch herausgefunden, dass durch die Zugabe anderer Stoffe zur Mischung die Wärmespeichereigenschaften von Beton deutlich verbessert werden können. Beispielsweise hat Flugasche, ein Nebenprodukt der Kohleverbrennung, bei Zugabe zu Beton eine überlegene Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherkapazität gezeigt.

Darüber hinaus hat Hochleistungsbeton (HPC), der für seine hohe Festigkeit und Haltbarkeit bekannt ist, auch ein enormes Potenzial für Anwendungen zur Speicherung thermischer Energie gezeigt. Aufgrund seiner verbesserten thermischen Eigenschaften in Kombination mit mechanischen Eigenschaften ist HPC eine vielversprechende Wahl für die neuesten Fortschritte in der Energiespeicherung.

Ein besonderes Interessengebiet ist Leichtbeton mit Phasenwechselmaterialien (PCM). PCM ist ein Stoff, der bei einem Phasenübergang Wärme aufnehmen und abgeben kann. Durch die Infusion von flüssigem PCM in Porenbeton ist es Forschern gelungen, die Isolierung von Wänden zu verbessern, ohne deren Dicke erhöhen zu müssen. Dieser Durchbruch ermöglicht es Strukturen wie Aushärteräumen für Betonfertigteile, erhebliche Wärme bei erhöhten Temperaturen über längere Zeiträume zu speichern.

Die Zugabe von PCM-Zuschlagstoffen zu Beton hat zu faszinierenden Ergebnissen geführt. Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (k) des Materials, der seine Fähigkeit zur Wärmeleitung angibt, verbessert sich mit zunehmendem PCM-Aggregatgehalt. Darüber hinaus zeigte Beton, der hybride PCM-Zuschlagstoffe (eine Kombination aus festem und flüssigem PCM) enthält, eine höhere latente Wärme, wodurch er im Vergleich zu Beton mit einzelnen PCM-Zuschlagstoffen die Wärme bei erhöhten Temperaturen effizienter speichert.

Zusätzlich zu PCM haben Forscher auch die Verwendung von Nanobeton für eine überlegene Energiespeicherung untersucht. Durch den Einbau von mikroverkapselten Phasenwechselmaterialien (m-PCM) zusammen mit mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren (MWCNTs) und Silikastaub (SF) werden die mechanischen und thermischen Eigenschaften des zementären Verbundwerkstoffs verbessert. Diese Fortschritte haben sich als wirksam bei der Reduzierung des Energiebedarfs für die Wärmeregulierung erwiesen und machen nanotechnisch hergestellten Beton zu einer aktiven Lösung für extrem kalte Umgebungen.

Da sich die Welt weiterhin mit den Herausforderungen des Klimawandels und des steigenden Energiebedarfs auseinandersetzt, entwickelt sich Beton zu einem entscheidenden Verbündeten bei der Suche nach nachhaltigen und effizienten Energiespeicherlösungen. Seine Vielseitigkeit, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, Wärmeenergie zu speichern und abzugeben, machen es zu einem leistungsstarken Werkzeug im Kampf gegen die globale Erwärmung.

FAQ

F: Was ist thermische Energiespeicherung (TES)?

A: Bei der thermischen Energiespeicherung handelt es sich um den Prozess der Speicherung thermischer Energie aus erneuerbaren oder konventionellen Quellen zur späteren Nutzung.

F: Was sind Phasenwechselmaterialien (PCMs)?

A: Phasenwechselmaterialien sind Stoffe mit der Fähigkeit, während ihres Phasenübergangs Wärme aufzunehmen und abzugeben.

F: Was ist Hochleistungsbeton (HPC)?

A: Hochleistungsbeton ist eine Betonart, die im Vergleich zu herkömmlichem Beton eine höhere Festigkeit und Haltbarkeit aufweist.

F: Was ist Nanobeton?

A: Nanotechnisch hergestellter Beton ist eine Art Beton, der Nanopartikel oder Nanostrukturen enthält, um seine Eigenschaften wie mechanische Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit zu verbessern.

Quellen:

1. Zeitschrift für Energiespeicherung. Merghade, YM, et al. (2021). Analyse des thermischen Verhaltens von Mauerwerkswänden mit und ohne Putz: Eine vergleichende Studie. [URL]

2. Angewandte Energie. Al-Zaed A., et al. (2019). Passive und aktive Lösungen für das Problem extrem kalter Klimazonen: Untersuchung verschiedener Betonmischungen mit Phasenwechselmaterialien. [URL]

3. Heliyon. Fotouhi V., et al. (2020). Experimentelle Untersuchung der thermischen Energiespeicherung in Leichtbeton mittels Paraffin und Polyethylenglykol. [URL]