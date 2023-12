Ohio sichert sich Finanzierung für die Planung von Hochgeschwindigkeitsstrecken

Ohio hat erfolgreich die Finanzierung der Federal Railroad Administration für die Planung von Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen mehreren Großstädten des Bundesstaates erhalten. Die Finanzierung von 500,000 US-Dollar wird für die Planung jeder der vier vorgeschlagenen Routen bereitgestellt, einschließlich des Cincinnati-, Columbus-, Dayton- und Cleveland-Korridors.

Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Büro des Gouverneurs von Ohio, Mike DeWine, die Notwendigkeit einer gründlichen Planung zum Ausdruck brachte, um die Machbarkeit der Einführung von Schienenpersonenverkehrsdiensten innerhalb des Staates zu ermitteln. Die durchgeführten Studien zielen darauf ab, die potenziellen Kosten, die Rentabilität und mögliche staatliche Subventionen zu ermitteln, die für den Betrieb der Bahnstrecken erforderlich sind.

Ziel der Regierung ist es, die Nachfrage der Ohioaner nach Personenzügen zu verstehen, die Machbarkeit verschiedener Dienstpläne zu bewerten und die Erschwinglichkeit und zeitsparenden Vorteile von Bahnreisen mit anderen Transportmitteln zu vergleichen. Das ultimative Ziel besteht darin, verbesserte Transportmöglichkeiten bereitzustellen, Möglichkeiten zu erweitern, das Geschäftswachstum anzukurbeln und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig die Verbindungen zwischen Ohio-Gemeinden und der größeren Region des Mittleren Westens zu fördern.

Ein Teil der Planungsarbeit wird die Ermittlung der notwendigen Kapitalbauprojekte umfassen, die für die Einführung oder Erweiterung des Schienenpersonenverkehrs in den ausgewiesenen Gebieten erforderlich sind. Beamte von Amtrak und örtliche Führungskräfte haben ihre starke Unterstützung für die Schaffung eines neuen Intercity-Bahndienstes gezeigt, der Dayton mit den großen Städten Ohios verbindet.

Zusätzliche Mittel werden auch für Arbeiten in der Planungsphase in anderen Korridoren bereitgestellt, beispielsweise Cleveland-Toledo-Detroit, Chicago-Fort Wayne-Columbus-Pittsburgh und dem Midwest Connect-Korridor durch verschiedene Städte in Ohio. Es gibt außerdem Pläne, die Frequenz des Cardinal Service von drei Tagen pro Woche auf täglich zu erhöhen und so eine verbesserte Konnektivität zwischen New York City, Washington, D.C. und Chicago zu bieten.

Das Engagement Ohios, in die Planung von Hochgeschwindigkeitszügen zu investieren, stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung effizienter und nachhaltiger Transportmöglichkeiten für seine Einwohner und Pendler dar.

