Der AS7058: Revolutionierung der Gesundheitsüberwachung in tragbaren Geräten

By

Das Streben nach einer Komplettlösung zur Gesundheitsüberwachung für tragbare Geräte ist seit langem der heilige Gral der Technologie. Diese Woche hat Ams Osram eine bahnbrechende Entwicklung angekündigt, die uns diesem Ziel einen Schritt näher bringt. Lernen Sie den AS7058 kennen, einen hochmodernen Chip, der mehrere Vitalparametermessungen in einem einzigen Gerät integriert und so den Weg für tragbare Geräte mit geringem Stromverbrauch ebnet, die unsere Gesundheit genau überwachen können.

Der AS7058, auch als Analog Front End (AFE) bekannt, wurde speziell für Smartwatches, Smart Rings und andere Wearables entwickelt. Sein kompaktes und effizientes Design mit den Maßen nur 2.82 mm × 2.55 mm ist ein Wendepunkt in der Welt der Gesundheitsüberwachungstechnologie.

Was unterscheidet den AS7058 von anderen Geräten? Werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Merkmale und Funktionen:

Photoplethysmogramm (PPG)

Der AS7058 verfügt über ein fortschrittliches PPG-Erfassungssystem, das mit bis zu acht LEDs und acht Fotodiodeneingängen ausgestattet ist. Durch die Emission von Licht in die Haut und die Messung des reflektierten oder absorbierten Lichts von Blutgefäßen erkennt die PPG-Technologie Änderungen des Blutvolumens im menschlichen Gewebe. Dies ermöglicht eine lückenlose Überwachung der Herzfrequenz und anderer Vitalfunktionen.

Elektrokardiogramm (EKG)

Die EKG-Messfunktion des AS7058 ist ein wesentlicher Bestandteil der Beurteilung der Herzgesundheit und nutzt auf der Haut angebrachte Elektroden, um die vom Herzen erzeugte elektrische Aktivität zu erfassen. Mit hoher Eingangsimpedanz, geringem Rauschen und ausgezeichnetem Gleichtaktunterdrückungsverhältnis gewährleistet dieser Chip eine zuverlässige und genaue Herzüberwachung und entspricht internationalen Standards für ambulante EKG-Systeme.

Körperimpedanz (BioZ)

Die BioZ-Messung ist von zentraler Bedeutung für die Beurteilung der Körperzusammensetzung, einschließlich Fett- und Muskelmasse, sowie des Flüssigkeitsstatus und der Herzleistung. Der BioZ-Kanal des AS7058 verfügt über eine Reihe von Erregerströmen und -frequenzen sowie eine hohe Eingangsimpedanz und einen Tiefpassfilter, wodurch er sowohl für medizinische Diagnostik als auch für Fitness-Tracking-Anwendungen geeignet ist.

Elektrodermale Aktivität (EDA)

Durch die Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Haut kann der AS7058 wertvolle Erkenntnisse über psychologische oder physiologische Erregungsniveaus liefern. Diese Funktion ist besonders nützlich bei der Verfolgung von Stress und Emotionen. EDA wird durch den Feuchtigkeitsgehalt der Haut beeinflusst und ist eng mit der Aktivität der Schweißdrüsen verbunden, die vom sympathischen Nervensystem gesteuert werden.

Mit seiner fortschrittlichen Integration von PPG-, EKG-, BioZ- und EDA-Messungen verschiebt der AS7058 die Grenzen der Gesundheitsüberwachungstechnologie. Durch die Kombination mehrerer Vitalparametermessungen in einem einzigen, kompakten Gerät stellt es einen Fortschritt sowohl für Verbraucher- als auch für medizinische Anwendungen dar. Darüber hinaus gewährleisten die Designverbesserungen des AS7058, wie die automatische Offset-Steuerung und hochauflösende ADCs, eine genaue und zuverlässige Überwachung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.

Da die Nachfrage nach integrierten Gesundheitsüberwachungslösungen weiter steigt, läutet der AS7058 eine neue Ära für tragbare Geräte ein. Die möglichen Auswirkungen auf das individuelle Wohlbefinden und die medizinische Diagnostik können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Machen Sie sich bereit für eine Zukunft, in der Wearables mühelos unsere Gesundheit überwachen und unschätzbare Einblicke in unser allgemeines Wohlbefinden bieten.

FAQ

F: Was ist ein analoges Frontend (AFE)?

A: Ein analoges Frontend oder AFE ist ein spezialisiertes elektronisches System, das eine Schnittstelle zwischen analogen Sensoren und digitalen Verarbeitungssystemen bildet, die häufig in Geräten wie Wearables zu finden sind. Es verstärkt und bereitet die schwachen Sensorsignale auf und macht sie so für die weiterführende digitale Verarbeitung geeignet.

F: Wie misst der AS7058 die Körperzusammensetzung und andere Vitalfunktionen?

A: Der AS7058 nutzt verschiedene Techniken und Sensoren, um verschiedene Vitalfunktionen zu messen. Für die Körperzusammensetzung wird die Körperimpedanz (BioZ) verwendet, die die Impedanz von Körpergewebe gegenüber einem angelegten elektrischen Strom misst. Andere Vitalfunktionen wie Herzfrequenz und Hautleitfähigkeit werden mithilfe von PPG-, EKG- und EDA-Technologien überwacht.

F: Kann der AS7058 im medizinischen Bereich eingesetzt werden?

A: Auf jeden Fall! Aufgrund seiner Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Einhaltung internationaler Standards eignet sich der AS7058 für die medizinische Diagnostik, einschließlich ambulanter EKG-Systeme und anderer Anwendungen im Gesundheitswesen. Es richtet sich jedoch auch an die Bedürfnisse allgemeiner Verbraucher, die ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden überwachen möchten.