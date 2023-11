Amazon stellt den Astro-Sicherheitsroboter für Unternehmen vor und erweitert damit sein Serviceangebot

Im Rahmen seiner anhaltenden Bemühungen, Roboter zu einem alltäglichen Anblick in Haushalten zu machen, richtet sich Amazon nun mit der Einführung des Astro-Sicherheitsroboters an Unternehmen. Diese erweiterte Version des Verbrauchermodells kostet 2,350 US-Dollar und verfügt über erweiterte Funktionen und ein monatliches Abonnement namens Astro Secure im Wert von 60 US-Dollar, das es dem Roboter ermöglicht, bestimmte Bereiche autonom zu patrouillieren. Dieser Schritt von Amazon bedeutet eine Verlagerung hin zur Nutzung des Potenzials des Roboters als rollender Sicherheitsbeamter und verdeutlicht die Entschlossenheit des Unternehmens, neue Anwendungen für das Produkt zu finden.

Während sich das ursprüngliche Astro-Modell, das 2021 auf den Markt kam, in erster Linie an Verbraucher richtete, stand Amazon vor Herausforderungen, es auf den Mainstream-Markt zu bringen. Viele Verbraucher wissen nichts von der Existenz des Produkts und das Unternehmen hatte Schwierigkeiten, die Produktions- und Versandmengen zu steigern. Die Einführung der neuen Version für Unternehmen bietet Amazon jedoch möglicherweise einen klareren und praktischeren Anwendungsfall. Obwohl die Hardware weitgehend gleich bleibt, ist die Industrievariante des Astro nun in der Lage, einen größeren Bereich zu patrouillieren, der bis zu 5,000 Quadratfuß abdeckt, verglichen mit der Kapazität des Vorgängermodells von 3,500 Quadratfuß.

Die Einführung von Astro für Unternehmen ist Teil der umfassenderen Strategie von Amazon, seine Sicherheitsdienste zu erweitern, ein Sektor, der seit der Übernahme des intelligenten Türklingelherstellers Ring im Jahr 2018 erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Zusätzlich zum Astro-Roboter bietet Amazon jetzt monatliche Abonnements für an Ring, einschließlich einer 20-Dollar-Option für die sichere Speicherung von Filmmaterial und einem 99-Dollar-Plan, der Benutzer bei Bedarf mit Notdiensten verbinden kann. Unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten können Unternehmen, die die umfassende Suite der Amazon-Sicherheitsdienste nutzen, zusätzlich zu den erheblichen Vorabinvestitionen für den Astro-Roboter mit Kosten von rund 180 US-Dollar pro Monat rechnen.

Um seine Hardware-Sparte weiter zu monetarisieren, hat Amazon einige dieser Sicherheitsfunktionen in seine bestehenden Astro-Einheiten integriert und so das Wertversprechen für Unternehmen gestärkt. Allerdings steht das Unternehmen vor der Herausforderung, die erheblichen Investitionen, die in den letzten Jahren in die Entwicklung von Astro getätigt wurden, wieder hereinzuholen. Obwohl Astro ursprünglich als große Initiative gefeiert wurde, ist der Erfolg von Astro auf dem Markt von entscheidender Bedeutung, um seine Kontinuität zu gewährleisten und nicht zu einem weiteren eingestellten Amazon-Projekt zu werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Wie viel kostet der Astro-Sicherheitsroboter für Unternehmen?

A: Der Astro-Sicherheitsroboter für Unternehmen kostet 2,350 US-Dollar.

F: Was ist die zusätzliche Funktion der neuen Astro-Version?

A: Die neue Astro-Version verfügt über eine verbesserte Fähigkeit, ein Gebiet von bis zu 5,000 Quadratfuß zu patrouillieren, verglichen mit der Kapazität des Vorgängermodells von 3,500 Quadratfuß.

F: Kann Astro autonom arbeiten?

A: Ja, Astro kann mit Hilfe des monatlichen Astro Secure-Abonnements zum Preis von 60 US-Dollar autonom arbeiten.

F: Welche zusätzlichen Sicherheitsdienste bietet Amazon für Unternehmen an?

A: Amazon bietet Ring Protect Pro für die sichere Speicherung von Filmmaterial für 20 US-Dollar pro Monat und einen Plan zur Verbindung von Benutzern mit Notfalldiensten für 99 US-Dollar pro Monat an.

F: Wie viel müssen Unternehmen pro Monat für die umfassenden Sicherheitsdienste von Amazon ausgeben?

A: Unternehmen müssen damit rechnen, dass zusätzlich zu den Vorabinvestitionen für den Astro-Roboter Kosten in Höhe von etwa 180 US-Dollar pro Monat für das gesamte Sicherheitsdienstleistungspaket von Amazon anfallen.