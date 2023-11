Neue Optionen zum Lesen von Comics, da die Comixology-App auf Kindle umsteigt

Die Art und Weise, wie Sie Comics auf Ihrem digitalen Gerät lesen, wird sich ändern. Ab dem 4. Dezember wird die Comixology-App, eine beliebte Plattform zum Lesen von Comics, nicht mehr funktionieren. Aber keine Angst, denn Amazon hat angekündigt, dass die Comixology-App mit der Kindle-App zusammengeführt wird und den Lesern neue Optionen und verbesserte Funktionen bietet.

In einem Supportdokument hat Amazon erklärt, dass Benutzer direkt in der Kindle-App auf ihre Comixology-Comics, Graphic Novels und Manga-Titel zugreifen können. Während Sie alle Comixology-Bücher, die Sie gelesen haben, in die Kindle-App herunterladen müssen, versichert Amazon den Lesern, dass ihre Fortschritte in einem Buch automatisch synchronisiert werden. Darüber hinaus können Kunden weiterhin Comics im Comixology-Bereich von Amazon im Shop kaufen.

Amazon ist bestrebt, den Übergang für Benutzer reibungslos zu gestalten, und das Unternehmen hat Verbesserungen an der Kindle-App vorgenommen, um Comic-Enthusiasten gerecht zu werden. Eine dieser Verbesserungen ist der Filter „Comics & Manga“, der es den Lesern ermöglicht, ihre Comic- und Manga-Sammlungen einfach in der Bibliothek zu finden. Die App gruppiert außerdem Ausgaben, Bände und Omnibusse derselben Reihe und sorgt so für ein besser organisiertes Leseerlebnis.

Um das Leseerlebnis noch weiter zu personalisieren, können Benutzer mit der Kindle-App bestimmte Bücher ein- und ausblenden. Alle Bücher, die in der Comixology-App ausgeblendet waren, übernehmen diese Einstellung in die Kindle-App. Comixology hat außerdem ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie man sich nahtlos an die Kindle-App für Comics anpasst.

Obwohl die Fusion zwischen Comixology und Kindle seit der Übernahme von Comixology durch Amazon im Jahr 2014 lange auf sich warten ließ, stießen die jüngsten Änderungen auf einigen Widerstand. Amazon setzt sich jedoch weiterhin dafür ein, das Comic-Leseerlebnis zu verbessern, und dieser Übergang bietet sowohl für begeisterte als auch für Gelegenheits-Comic-Leser neue Möglichkeiten.

FAQ

1. Warum wird die Comixology-App mit der Kindle-App zusammengeführt?

Der Zusammenschluss zielt darauf ab, das Leseerlebnis für Benutzer zu optimieren und verbesserte Funktionen in der speziell für Comics entwickelten Kindle-App bereitzustellen.

2. Kann ich über die Kindle-App auf meine zuvor gekauften Comics zugreifen?

Ja, Sie können in der Kindle-App auf alle Ihre Comixology-Comics, Graphic Novels und Manga-Titel zugreifen. Sie müssen sie in die Kindle-App herunterladen und Ihr Fortschritt wird automatisch synchronisiert.

3. Kann ich weiterhin Comics aus der Comixology-Sektion bei Amazon kaufen?

Absolut! Sie können weiterhin Comics im Comixology-Bereich von Amazon im Amazon-Shop kaufen.

4. Welche Verbesserungen hat Amazon an der Kindle-App für Comics vorgenommen?

Die Kindle-App verfügt jetzt über einen „Comics & Manga“-Filter zur einfacheren Navigation, Gruppierung von Ausgaben und Bänden derselben Serie sowie die Möglichkeit, bestimmte Bücher ein- und auszublenden.

5. Wird die Comixology-App vollständig nicht mehr funktionieren?

Ja, die Comixology-App wird ab dem 4. Dezember nicht mehr funktionieren. Den Lesern wird empfohlen, für ihre Comic-Lesebedürfnisse auf die Kindle-App umzusteigen.