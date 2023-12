Alphabet boomt mit der Einführung eines bahnbrechenden KI-Modells

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, verzeichnete mit der mit Spannung erwarteten Einführung ihres neuen Modells für künstliche Intelligenz, Gemini, einen Anstieg des Aktienwerts um fast 5 %. Dieses bahnbrechende KI-System wird die Landschaft der KI-Forschung und -Innovation neu gestalten und Alphabet dabei helfen, seine Führungsposition auf diesem Gebiet zurückzugewinnen.

Gemini verfügt über bemerkenswerte Fähigkeiten, die die seines Konkurrenten, des von Microsoft unterstützten ChatGPT von OpenAI, übertreffen. Es ist nicht nur schneller, sondern kann auch verschiedene Medienformen verarbeiten, darunter Video, Audio und Text. Alphabet hat drei verschiedene Versionen von Gemini entwickelt, die jeweils speziell für die Nutzung unterschiedlicher Rechenleistungskapazitäten konzipiert sind.

Diese innovative Entwicklung von Alphabet berücksichtigt die Bedenken der Anleger hinsichtlich generativer KI-Innovationen und der hohen Kosten, die mit der Ausführung fortschrittlicher Modelle verbunden sind. Die Analysten von JP Morgan betonen, dass die Vielseitigkeit von Gemini in Bezug auf die Modellgrößen dazu beitragen wird, diese Hürden zu überwinden und effektiv mehr Benutzer und Entwickler anzuziehen.

Die positive Marktreaktion auf Gemini steht im krassen Gegensatz zum vorherigen Rückschlag von Alphabet Anfang des Jahres, als der Chatbot Bard in einem Werbevideo ungenaue Informationen weitergab, was zu einem erheblichen Ausverkauf der Alphabet-Aktien führte.

Die Veröffentlichung von Gemini kommt zur rechten Zeit, da OpenAI/ChatGPT-Benutzer ihre Unzufriedenheit mit den jüngsten Aktualisierungen der GPT-Modellfamilie zum Ausdruck gebracht haben, was auf einen Rückgang der Ausgabequalität hindeutet. Macquarie-Analysten betonen, dass, wenn Google tatsächlich ein GPT-4 überlegenes Modell liefert, dies die Unterstützung von Nutzern und Entwicklern für Googles KI-Angebote erheblich steigern könnte.

In Erwartung des Erfolgs von Gemini plant Alphabet, einige seiner technologischen Fortschritte in seinen Bard-Chatbot zu integrieren. Das Unternehmen beabsichtigt, Anfang 2023 eine erweiterte Version von Gemini über Bard einzuführen.

Dieses bahnbrechende KI-Modell zeigt das Engagement von Alphabet, seine Position im KI-Wettbewerb zurückzuerobern. Während Microsoft die Führung bei KI-basierten Cloud-Umsätzen übernommen hat, möchte Alphabet Gemini nutzen, um seine KI-basierten Umsätze anzukurbeln. Microsoft hat sich in erster Linie darauf konzentriert, große Unternehmen zu bedienen, die seine Softwaredienste bereits nutzen, während Google auf Start-ups abzielt, die nach Ansicht von Analysten aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten bei ihren Ausgaben zurückhaltend waren.

Sowohl Alphabet als auch Microsoft verzeichneten in diesem Jahr erhebliche Kursgewinne an den Aktienmärkten, was größtenteils auf die KI-getriebene Rallye in der Technologiebranche zurückzuführen ist. Die Gewinnprognosen von Alphabet und das niedrigere Kurs-Gewinn-Verhältnis deuten jedoch darauf hin, dass noch Spielraum für weiteres Wachstum besteht.

Ken Mahoney, CEO von Mahoney Asset Management, würdigt den strategischen Ansatz von Google beim Eintritt in den KI-Markt und erklärt, dass es ihr Ziel sei, den Kunden mehr Lösungen und Angebote anzubieten. Mahoney glaubt, dass Gemini einen großen Beitrag zum Wachstum von Alphabet leisten wird, indem es seinen bestehenden Kundenstamm anspricht.

Mit der Einführung von Gemini hat Alphabet ein starkes Zeichen im KI-Bereich gesetzt und seine Entschlossenheit signalisiert, bei der Weiterentwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz eine Vorreiterrolle einzunehmen.

