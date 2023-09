Herbst-Tech-Event-Lineup: Was Sie im September und Oktober erwartet

By

September und Oktober sind aufregende Monate für Technikbegeisterte, da große Veranstaltungen und Konferenzen stattfinden, auf denen die neuesten Innovationen und Ankündigungen in verschiedenen Branchen vorgestellt werden. Werfen wir einen Blick auf einige der bevorstehenden Veranstaltungen und was wir von ihnen erwarten können.

Internationales Filmfestival von Toronto (TIFF)

Wann: Donnerstag, 7. September – Sonntag, 17. September

Wo: Innenstadt von Toronto, Kanada

Was: TIFF ist ein jährliches Filmfestival, das internationale Filme hervorhebt und Vorführungen, Vorträge, Veranstaltungen und Workshops anbietet.

Apple Wonderlust

Wann: Dienstag, 12. September um 1:10 Uhr ET / XNUMX:XNUMX Uhr PT

Wo: Apple Park, Cupertino, Kalifornien

Was: Apples mit Spannung erwartete Veranstaltung Wonderlust wird die neue iPhone 15-Reihe vorstellen, die Gerüchten zufolge über USB-C-Anschlüsse statt Lightning verfügen soll.

Detroit Auto Show

Wann: Mittwoch, 13. September – Sonntag, 24. September

Wo: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Was: Die Detroit Auto Show, auch bekannt als North American International Auto Show, bringt Automobilhersteller und Branchenexperten zusammen, um die neuesten Automobiltrends und neuen Fahrzeuge vorzustellen und zu diskutieren.

Amazon-Geräte- und Service-Ereignis

Wann: Mittwoch, 20. September um 10 Uhr ET

Wo: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Was: Amazon veranstaltet in seinem zweiten Hauptsitz eine Veranstaltung, bei der nur geladene Gäste eingeladen sind und bei der voraussichtlich neue Geräte und Dienste vorgestellt werden.

Microsoft-Sonderveranstaltung

Wann: Donnerstag, 21. September

Wo: New York City

Was: Microsoft wird eine nur auf Einladung zugängliche „Sonderveranstaltung“ veranstalten, die sich wahrscheinlich auf aktualisierte Surface-Geräte und Fortschritte in der KI konzentriert.

Code-Event von Vox Media

Wann: Dienstag, 26. September – Mittwoch, 27. September

Wo: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Kalifornien

Was: Code ist eine Tech-Veranstaltung, die einflussreiche Stimmen der Branche zusammenbringt. In diesem Jahr sind namhafte Redner wie Linda Yaccarino, CEO von X/Twitter, Whitney Wolfe Herd, CEO von Bumble, Mary Barra, CEO von GM, und mehr vertreten.

Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Ereignisse im September und Oktober. Weitere Veranstaltungen wie Meta Connect, Made by Google und die Samsung Developer Conference stehen ebenfalls bevor und versprechen spannende Ankündigungen und Einblicke in die virtuelle Realität, neue Google-Geräte bzw. Samsungs Galaxy-Ökosystem-Updates. Wenn weitere Veranstaltungen angekündigt werden, bleiben Sie auf dem Laufenden, um Updates auf The Verge zu erhalten.

