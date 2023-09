Offizielle Ages of Overwatch 2-Helden enthüllt

By

Die Entwickler von Overwatch 2 haben endlich das offizielle Alter aller Charaktere im Spiel bekannt gegeben und damit den jahrelangen Spekulationen der Fans ein Ende gesetzt. Der Helden-Shooter von Blizzard erfreut sich nicht nur wegen seines Gameplays großer Beliebtheit, sondern auch wegen seiner vielfältigen und kulturell repräsentativen Heldenbesetzung.

In einem aktuellen Update der Play Overwatch-Website hat Blizzard die Geburtstage und das Alter aller Helden in Overwatch 2 aufgeführt. Die Informationen geben Einblick in die Hintergrundgeschichte und Zeitpläne dieser legendären Charaktere.

Überraschenderweise ist der jüngste Charakter in Overwatch 2 kein Mensch, sondern die erst 1 Jahr alte Panzerheldin Orisa. Knapp dahinter folgen Echo mit 14 und Hammond mit 16. Unter den menschlichen Helden ist Illari der jüngste, ein Neuling im Spiel, derzeit 18 Jahre alt.

Interessanterweise haben einige Helden einzigartige Geburtsdaten. Junkrat zum Beispiel wurde am 29. Februar geboren, einem Schalttag, der nur alle vier Jahre vorkommt. Dies verleiht seinem Charakter eine zusätzliche Ebene der Einzigartigkeit.

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass die schwedischen Helden Torbjörn und Brigitte eine besondere Verbindung haben, da sie nur einen Tag voneinander entfernt geboren wurden. Torbjörn ist 33 Jahre und 364 Tage älter als seine Tochter, was die familiären Bindungen innerhalb der Erzählung des Spiels unterstreicht.

Für Fans, die mehr über die Geburtstage aller Charaktere in Overwatch 2 erfahren möchten, bietet die Play Overwatch-Website einen umfassenden Hub mit allen notwendigen Informationen.

Insgesamt fügt dieses Update von Blizzard der ohnehin schon reichhaltigen Geschichte von Overwatch 2 eine weitere Tiefe hinzu. Es ermöglicht den Spielern, die Charaktere, ihre Geschichte und ihren Platz im Universum des Spiels besser zu verstehen.

