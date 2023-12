Neue Pokémon und Shiny Locks im Indigo Disk DLC

Trainer mit Pokémon Scarlet und Violet können sich jetzt mit der Veröffentlichung des Indigo Disk DLC auf ein aufregendes Abenteuer in der Paldea-Region, bekannt als Aera Zero, begeben. Diese Erweiterung stellt neue Pokémon vor und bietet einen Einblick in die vergangenen und zukünftigen Versionen legendärer Pokémon wie Entei, Raikou und Terrakion.

Zu den neuen Pokémon, die im Indigo Disk DLC enthalten sind, gehören Archaludon, eine Weiterentwicklung von Duraludon, und Hydrapple, eine weiterentwickelte Form von Dipplin. Trainer werden außerdem auf Gouging Fire, eine frühere Paradox-Version von Entei, und Raging Bolt, eine frühere Paradox-Version von Raikou, stoßen. Iron Boulder und Iron Crown repräsentieren zukünftige Paradox-Versionen von Cobalion bzw. Terrakion. Darüber hinaus werden Terapagos sowohl in terrestrischer als auch in stellarer Form erscheinen, was Trainern einzigartige Variationen zum Einfangen bietet. Pecharunt wird ebenfalls auftreten.

Während der Indigo Disk DLC eine Reihe aufregender neuer Pokémon bietet, bringt er einen enttäuschenden Nachteil mit sich. Die legendären Pokémon, die im Scarlet and Violet Final DLC-Trailer vorgestellt werden, sind alle glänzend gesperrt, was bedeutet, dass Trainer keine Gelegenheit haben, diesen Pokémon in ihrer glänzenden Form zu begegnen. Dazu gehören beliebte legendäre Pokémon wie Articuno, Kyogre, Lugia und mehr. Die Unfähigkeit, auf glänzende Versionen zu stoßen, kann für begeisterte glänzende Jäger eine Enttäuschung sein.

Wenn Trainer sich mit dem Indigo Disk DLC befassen, benötigen sie möglicherweise zusätzliche Anleitung. Für diejenigen, die weitere Informationen zu Scarlet und Violet oder zum Indigo Disk DLC selbst suchen, empfehlen wir die Lektüre der folgenden Leitfäden: Double Battle Tips for the Indigo Disk DLC, What Are Convergent and Paradox Pokémon?, Pokémon Scarlet and Violet Outbreak Shiny Hunting und Pokémon Scarlet und Violet Sandwich Guide.