Das neue Elite-Testquiz im Indigo Disk DLC erfordert einzigartige Antworten

Zusammenfassung: Laceys Elite-Prüfung im Indigo Disk DLC von Pokémon Scarlet und Violet wurde mit fünf neuen Fragen aktualisiert. Die richtige Beantwortung führt zu einer Kampfanfrage von Lacey.

Lacey, eine der Elite Four an der Blueberry Academy im Küstenbiom des Terariums, hat im Indigo Disk DLC von Pokemon Scarlet und Violet ein neues Elite Trial Quiz eingeführt. Dieser Artikel führt Sie durch alle Fragen und die richtigen Antworten.

Die erste Frage dreht sich um Pikachu, ein Elektro-Pokémon, das dafür bekannt ist, Elektrizität zu produzieren. Lacey wird fragen, wo Pikachu seinen Strom speichert, und die richtige Antwort ist seine Wangen.

Als Nächstes stellt Lacey Venonat vor, ein Pokémon, das in dunklen Umgebungen einen bestimmten Körperteil als Radar nutzt. Die richtige Antwort sind seine Augen, denn sie helfen Venonat, Objekte zu erkennen.

In der dritten Frage stellt Lacey die Sinistea-Geschwister vor und bittet die Spieler, die echte antike Form von Sinistea zu identifizieren. Der Becher in der Mitte, erkennbar an der Markierung am Boden, ist die richtige Antwort.

Die vierte Frage konzentriert sich auf Minior, das Meteor-Pokémon, und die Spieler müssen die rosa Variante aus einer Reihe sich verändernder Formen finden.

Abschließend stellt Lacey Granbull vor und fragt die Spieler, welchen Körperteil er beim Schlafen als Kissen verwendet. Die richtige Antwort ist sein Bauch.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Fragen richtig beantworten, um Laceys Elite-Prüfung zu bestehen und die Kampfanfrage freizuschalten. Bleiben Sie auf dem Laufenden bei Sportskeeda, um weitere Updates zum Indigo Disk DLC zu erhalten.