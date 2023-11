Entdecken Sie die versteckten Zwerge in Fortnite und steigern Sie Ihre XP

Suchen Sie Glück und Abenteuer im Reich von Fortnite? Suchen Sie nicht weiter, denn wir haben den Schlüssel zur Erschließung verborgener Schätze! Versteckte Gnome, schwer fassbare kleine Kreaturen, die auf der Karte umherstreifen, warten darauf, gefunden zu werden. Während man sie im Chaos der Schlacht leicht übersehen kann, wird es große Belohnungen bringen, sie zu entdecken. Machen Sie sich auf ein XP-Kopfgeld von 20,000 für jeden gesammelten Gnom gefasst.

Fortnite-Enthusiasten wissen, dass im Rennen gegen Squads und den herannahenden Sturm jede Sekunde zählt. Diese schelmischen Zwerge sind zwar hinterhältig versteckt, können aber gefunden werden, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen. Der Schlüssel zu ihrer Entdeckung liegt in der Erkennung eines weißen „!“ Symbol, das über ihren Köpfen erscheint, wenn Sie in der Nähe sind. Dieses Symbol führt Sie zu ihren Verstecken.

Reisen Sie durch Junk Junction, wo eine Lamastatue aus Blech einen Gnom in der Nähe enthüllt. Im südlichen Sektor von Pleasant Park wartet ein weiterer Gnom darauf, entdeckt zu werden. Suchen Sie nach Risky Reels und hinter einem blau/grünen Lieferwagen finden Sie einen Gnom, der ein friedliches Abendessen genießt. Wagen Sie sich in das Heckenlabyrinth von Wailing Woods und finden Sie einen Gnom, der in einem Käfig eingesperrt ist und nur darauf wartet, befreit zu werden. In der Lonely Lodge sitzt ein Gnom ruhig am Wasser und achtet nicht auf das Angelverbotsschild. Vergessen Sie nicht, den östlichen Klippenrand von Paradise Palm zu erkunden, wo die Zwerge vor zwei feierlichen Grabsteinen stehen.

Während Ihre Odyssee weitergeht, besuchen Sie den nördlichen Teil von Dusty Divot, wo eine aufblasbare Insel mitten in einem Teich gleichzeitig als Zufluchtsort für Gnome dient. Nordöstlich von Shift Shafts und westlich von Salty Springs liegt ein Gnom kopfüber im Boden. Begeben Sie sich auf eine Erkundungstour im Untergrund, um eine versteckte Teeparty mit Teddybären hinter einer Mauer im Herzen von Shift Shafts aufzudecken. Schließlich finden Sie an der Moai-Statue in Greasy Grove einen Gnom, der auf einem Sessel sitzt und von der Teddybären-Bevölkerung verehrt wird.

Denken Sie daran: Sobald ein Gnom eingesammelt wurde, wird er nicht wieder auftauchen. Halten Sie Ausschau nach diesen schwer fassbaren Kerlen und machen Sie sie mit dem hilfreichen „!“ ausfindig. Symbol. Die Erfahrung, die Sie mit diesen verborgenen Schätzen sammeln, wird Sie in Fortnite sicherlich zu etwas Großem führen. Machen Sie sich also bereit, Abenteurer, und begeben Sie sich auf eine Gnomenjagd-Eskapade, um sowohl Ruhm als auch EP zu gewinnen!

FAQ:

1. Was ist der Zweck des Sammelns versteckter Zwerge in Fortnite?

Das Sammeln versteckter Gnome in Fortnite gewährt Ihnen 20,000 XP für jeden gefundenen Gnom. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Erfahrungspunkte und Ihren Fortschritt im Spiel zu steigern.

2. Wie kann ich die versteckten Zwerge finden?

Wenn Sie sich in der Nähe des Standorts eines Gnoms befinden, wird ein weißes „!“ angezeigt. Das Symbol erscheint über seinem Kopf. Halten Sie Ausschau nach diesem Symbol, denn es führt Sie zum Versteck des Gnoms.

3. Erscheinen die versteckten Zwerge wieder, nachdem sie eingesammelt wurden?

Nein, sobald Sie einen versteckten Gnom eingesammelt haben, wird er nicht wieder erscheinen. Sobald Sie alle 10 Zwerge gefunden haben, müssen Sie nicht noch einmal danach suchen.

4. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der ich die versteckten Zwerge einsammeln sollte?

Nein, Sie können die versteckten Zwerge in beliebiger Reihenfolge einsammeln. Erkunden Sie verschiedene Orte und finden Sie die Zwerge in Ihrem eigenen Tempo.