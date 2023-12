Regierung beschlagnahmt die Ersparnisse eines Schuhputzers während der Reise

Zusammenfassung: Die Ersparnisse eines Schuhputzers in New Orleans wurden während einer routinemäßigen Inlandsreise von der Regierung beschlagnahmt. Kermit Warren und sein Sohn wollten gerade einen Abschleppwagen kaufen, als sie am Flughafen von DEA-Agenten angehalten wurden. Obwohl sie Beweise für ihre Absichten und die Herkunft des Geldes vorlegte, beschuldigte die DEA Warren, sich als pensionierter Polizist auszugeben, und beschlagnahmte die 28,000 Dollar in bar. Warren kämpfte ein Jahr lang mit Hilfe des gemeinnützigen Institute for Justice darum, sein Geld zurückzubekommen, und hatte schließlich Erfolg. Dieser Vorfall verdeutlicht jedoch die umstrittene Praxis der zivilrechtlichen Vermögenseinziehung, bei der Strafverfolgungsbehörden Bargeld und Eigentum beschlagnahmen können, ohne den Eigentümer einer Straftat anzuklagen. Warren kämpft weiterhin gegen diese Praxis, um sicherzustellen, dass sie nicht anderen passiert.

Reisender verliert aufgrund von Regierungsvorwürfen seine Ersparnisse

Ein aktueller Vorfall mit einem Schuhputzer in New Orleans wirft Licht auf die beunruhigende Praxis der zivilrechtlichen Vermögenseinziehung. Kermit Warren, der aufgrund der COVID-19-Pandemie seinen Job verloren hatte, und sein Sohn beschlossen, in das Abschlepp- und Bergungsgeschäft einzusteigen. Ihre Pläne nahmen jedoch eine unerwartete Wendung, als ihre Inlandsreise endete und die Regierung ihre Ersparnisse beschlagnahmte.

Warren und sein Sohn waren gerade auf dem Weg, einen gebrauchten Abschleppwagen zu kaufen, als sie am Flughafen von DEA-Agenten angehalten wurden. Obwohl sie die TSA über ihren hohen Geldbetrag informierten, beschuldigten die Agenten Warren, sich als pensionierter Polizist auszugeben. Die 28,000 US-Dollar in bar, zu denen Warrens hart verdiente Lebensersparnisse gehörten, wurden beschlagnahmt, ohne dass Anklage gegen ihn erhoben wurde.

Dieser Vorfall wirft Fragen zur umstrittenen Praxis der zivilrechtlichen Vermögenseinziehung auf, bei der Strafverfolgungsbehörden Bargeld und Eigentum beschlagnahmen können, ohne den Eigentümer einer Straftat zu verurteilen. In diesem Fall war Warren unschuldig, und dennoch wurde ihm das Geld aufgrund bloßer Anschuldigungen entzogen.

Glücklicherweise gab Warren nicht auf und suchte Hilfe beim gemeinnützigen Institute for Justice, das seinen Fall übernahm. Nachdem sie Warrens Unschuld und den legitimen Verwendungszweck des Geldes bewiesen hatten, wiesen die Bundesanwälte den Fall der Einziehung ab und Warren erhielt schließlich sein Geld zurück.

Während Warrens Geschichte ein positives Ergebnis hatte, unterstreicht sie die Notwendigkeit einer Reform der zivilrechtlichen Vermögenseinziehungsgesetze. Unschuldige Personen sollten nicht die Last auf sich nehmen müssen, ihre Unschuld zu beweisen und für die Rückforderung ihrer beschlagnahmten Vermögenswerte zu kämpfen.

Warren setzt sich weiterhin gegen die zivilrechtliche Einziehung von Vermögenswerten ein und ist entschlossen, zu verhindern, dass andere die gleiche Ungerechtigkeit erleiden. Die DEA lehnte Interviewanfragen ab und reagierte nicht auf die angeforderten Informationen. Diese laufende Untersuchung von Atlanta News First wirft Bedenken hinsichtlich der Transparenz und Rechenschaftspflicht innerhalb der Strafverfolgungsbehörden auf.