Alfa Romeo kündigt die Einführung des Elektro-SUV Milano an

Der italienische Autohersteller Alfa Romeo kommt seinem Ziel, ein Hersteller von Luxusautos zu werden, einen Schritt näher, indem er im nächsten Jahr sein erstes batterieelektrisches Fahrzeug ausliefert. Alfa Romeo hatte im Laufe der Jahre einige Herausforderungen zu bewältigen, ist aber entschlossen, ein Comeback in der Automobilindustrie zu feiern. CEO Jean-Philippe Imparato hat kürzlich einen Plan angekündigt, von 2022 bis 2026 jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen, mit dem Ziel, bis 2027 vollständig elektrisch zu fahren.

Während Alfa Romeo auf seinem Weg zur Elektrifizierung vor allem aufgrund der Einführung seines Plug-in-Hybrid-Modells Tonale auf dem US-Markt mit Verzögerungen konfrontiert war, setzt die Marke weiterhin auf den Übergang zur Elektromobilität. Um auf dem US-Markt mit Unternehmen wie BMW zu konkurrieren, bereitet sich Alfa Romeo auf die Einführung größerer und luxuriöserer Elektro-SUVs vor. Der erste dieser Elektro-SUV wird im Frühjahr in Italien auf den Markt kommen und den Namen Milano tragen.

Wie der Name schon sagt, ist der Milano eine Hommage an die italienische Stadt Mailand, in der Alfa Romeo vor über einem Jahrhundert gegründet wurde. Der Milano markiert den Einstieg von Alfa Romeo in das B-Segment, das größte Marktsegment in Europa. Während es zunächst als batterieelektrisches Fahrzeug auf den Markt kommt, ist die Einführung einer Hybrid-Verbrennungsversion in Zukunft geplant. Allerdings wird der Milano wahrscheinlich die letzte Verbrennervariante von Alfa Romeo sein, bevor die Marke vollständig auf Elektrofahrzeuge umsteigt.

Jean-Philippe Imparato, CEO von Alfa Romeo, zeigte sich begeistert vom Milano und davon, was er für die Zukunft der Marke darstellt. Er erklärte, dass der Milano das Angebot von Alfa Romeo vervollständigt und als „Willkommen zurück“ für treue Alfa Romeo-Fans dient, während er gleichzeitig einem neuen Publikum ein einzigartiges Sporterlebnis und italienisches Design bietet.

Mit Blick auf die Zukunft hat Alfa Romeo eine klare Vision für seine Produktionspipeline. Die nächsten drei Jahre werden für die Elektrifizierungsstrategie der Marke von entscheidender Bedeutung sein, wobei das Debüt des Milano-SUV für 2024 geplant ist. Im Jahr 2025 plant Alfa Romeo die Vorstellung seines ersten rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugs, und bis 2027 will die Marke eines haben Die gesamte Produktpalette besteht zu 100 % aus Elektrofahrzeugen.

Da Alfa Romeo für 2023 einen Anstieg der weltweiten Verkäufe meldet, werden alle Augen auf das Mailänder Debüt des Milano im April 2024 gerichtet sein. Enthusiasten und potenzielle Kunden sind gleichermaßen gespannt, was Alfa Romeo mit seinem ersten vollelektrischen Angebot auf den Markt bringt .