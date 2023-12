Alfa Romeo kündigt Debüt des Milano an: seines ersten vollelektrischen SUV im Übergang zu einer 100 % elektrischen Marke

By

Der italienische Autohersteller Alfa Romeo löst endlich sein Versprechen ein und wagt den Einstieg in die Welt der Elektrofahrzeuge. Nach mehreren Verzögerungen kündigte das Unternehmen die bevorstehende Markteinführung seines ersten vollelektrischen Sport Urban Vehicle (SUV) an, des Milano. Der Milano soll im April 2024 auf den Markt kommen und ist der erste Schritt von Alfa Romeo zur Umwandlung seiner Marke in ein vollelektrisches Kraftpaket.

Mit über einem Jahrhundert Erfahrung in der Automobilindustrie ist Alfa Romeo für seine Expertise im Motorsport und Rennsport bekannt. Ziel des Unternehmens ist es jedoch, sich als Hersteller von Luxusautos zu positionieren. Um seine in den letzten drei Jahrzehnten rückläufigen Verkaufszahlen wiederzubeleben, plant Alfa Romeo, zwischen 2022 und 2026 jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen. Das ultimative Ziel ist die Umstellung auf eine vollständig elektrische Produktpalette bis 2027.

Obwohl sein erstes „elektrifiziertes“ Angebot, der Tonale Plug-in-Hybrid, mit Verzögerungen konfrontiert war, bevor er 2022 auf den US-Markt kam, bleibt Alfa Romeo seiner elektrischen Transformation treu. Obwohl es keine vollelektrische Option gibt, verspricht das Unternehmen seinen US-Kunden neben der Entwicklung von 33 elektrischen Stradale-Supersportwagen größere Elektro-SUVs, beginnend mit dem Milano.

Benannt nach der Stadt Mailand, in der Alfa Romeo gegründet wurde, wird der Milano der Einstieg des Automobilherstellers in das B-Segment Europas, das größte Marktsegment, sein. Während der Milano zunächst als vollelektrischer SUV vorgestellt wird, soll eine Hybrid-Verbrennungsversion folgen. Dies wird die letzte Verbrennungsvariante sein, bevor Alfa Romeo seine Umstellung auf eine 100 % elektrische Marke unter dem Dach von Stellantis abschließt.

Jean-Philippe Imparato, CEO von Alfa Romeo, drückt seine Begeisterung für den Milano-SUV aus und erklärt, dass er ein „Willkommen zurück“ für alle Alfisti-Fans symbolisiere, die darauf gewartet haben, ihre Liebe zur Marke zu bestätigen. Es stellt ein einzigartiges Sporterlebnis gepaart mit der unverwechselbaren Schönheit des italienischen Designs dar. Der Milano ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg von Alfa Romeo zur Elektrifizierung und wird die globale Präsenz der Marke weiter stärken.

Mit Blick auf die Zukunft gab Alfa Romeo einen Einblick in seine Produktionspipeline für die nächsten Jahre. Im Jahr 2025 plant das Unternehmen die Vorstellung seines ersten Fahrzeugs, das ausschließlich als 100 % elektrisches Modell erhältlich sein wird. Bis 2027 wird die gesamte Alfa Romeo-Reihe vollelektrisch sein.

Da Alfa Romeo für 2023 einen deutlichen Anstieg der weltweiten Verkäufe meldet, werden im April 2024 alle Augen auf Mailand gerichtet sein, um das erste vollelektrische Angebot dieses legendären Autoherstellers zu erleben. Der Milano SUV ist bereit, die Bühne für die elektrische Zukunft von Alfa Romeo zu bereiten und sein Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit zu demonstrieren.