Alfa Romeo kündigt seinen ersten Elektro-SUV an, den Milano

Alfa Romeo hat offiziell den Namen seines ersten vollelektrischen Sport Urban Vehicle (SUV) bekannt gegeben, das den Namen Milano tragen wird. Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der alteingesessene italienische Automobilhersteller sich als Hersteller von Luxusautos etablieren will. Alfa Romeo, das auf eine lange Geschichte im Motorsport und Rennsport zurückblicken kann, sah sich in den letzten Jahren mit rückläufigen Verkaufszahlen konfrontiert. Um die Marke wiederzubeleben, hat sich CEO Jean-Philippe Imparato ehrgeizige Ziele gesetzt, darunter die jährliche Einführung eines neuen Modells von 2022 bis 2026 und die vollständige Elektrifizierung bis 2027.

Der Weg zur Elektrifizierung verlief nicht ohne Hindernisse, da sich die Einführung des Tonale Plug-in-Hybrids mehrfach verzögerte, bevor er 2022 endlich auf den US-Markt kam. Während das Unternehmen 33 elektrische Stradale-Supersportwagen entwickelt, steht eine vollelektrische Option noch aus gesehen werden. Das Engagement von Alfa Romeo für die Elektrifizierung bleibt jedoch unerschütterlich.

Mit dem kommenden SUV Milano will Alfa Romeo seine Präsenz in den USA ausbauen und mit Luxusautoherstellern wie BMW konkurrieren. Der Milano wird im Frühjahr 2024 in Italien debütieren und markiert den Einstieg der Marke in das B-Segment Europas, das größte Marktsegment. Obwohl es sich zunächst um ein reines Elektrofahrzeug handelt, ist auch eine Hybrid-Verbrennungsversion geplant.

Jean-Philippe Imparato, CEO von Alfa Romeo, zeigte sich begeistert vom Milano-SUV und dessen Bedeutung für die Zukunft der Marke. Er betonte, dass der Milano den begeisterten Fans von Alfa Romeo und allen, die ein einzigartiges Sporterlebnis mit italienischem Design suchen, willkommen sei. Der SUV wird eine zentrale Rolle im Übergangsprozess von Alfa Romeo zur vollständigen Elektrifizierung spielen.

Mit Blick auf die Zukunft umfasst die Produktionspipeline von Alfa Romeo das offizielle Debüt des Milano SUV im Jahr 2024, gefolgt von der Enthüllung des ersten ausschließlich elektrischen Fahrzeugs der Marke im Jahr 2025. Bis 2027 will Alfa Romeo eine vollständig elektrische Marke werden. Die jüngsten Verkaufszahlen des Autoherstellers zeigen ein vielversprechendes Wachstum, mit einem Anstieg der weltweiten Verkäufe um 34 % im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr.

Automobilbegeisterte und Branchenbeobachter warten gespannt auf die Ankunft des SUV Alfa Romeo Milano im April 2024 und hoffen, dass er das Engagement der Marke für Elektromobilität und atemberaubende italienische Handwerkskunst unter Beweis stellen wird.