Alfa Romeo kündigt den ersten Elektro-SUV überhaupt an: den Milano

By

Der italienische Luxusautohersteller Alfa Romeo macht mit der Vorstellung seines allerersten Elektro-SUV, dem Milano, Fortschritte bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EVs). Dieser Schritt ist Teil der Strategie des Autoherstellers, zwischen 2022 und 2026 jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen, mit dem Ziel, bis 2027 vollelektrisch zu werden.

Benannt nach der Stadt Mailand, in der Alfa Romeo vor über einem Jahrhundert gegründet wurde, markiert der Milano einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg der Marke zur Elektrifizierung. Dieses SUV soll im April 2024 auf den Markt kommen und die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im B-Segment des europäischen Automobilmarkts bedienen.

Während der Milano zunächst als vollelektrisches Modell erhältlich sein wird, soll später auch eine Hybrid-Verbrennungsversion folgen. Diese Verbrennungsvariante dürfte die letzte sein, die Alfa Romeo anbietet, bevor die Submarke vollständig auf Elektrofahrzeuge umstellt.

Jean-Philippe Imparato, CEO von Alfa Romeo, erklärte, dass der Milano ein symbolisches „Willkommen zurück“ für die Fans der Marke darstelle, insbesondere für diejenigen, die sehnsüchtig auf ein neues Alfa Romeo-Modell gewartet haben. Er betonte auch die Einzigartigkeit und das sportliche Erlebnis, das das Milano bieten wird, sowie die unverwechselbare Schönheit des italienischen Designs.

Mit Blick auf die Zukunft zeigt die Produktionspipeline von Alfa Romeo sein Engagement für die Elektrifizierung. Im Jahr 2025 plant die Marke, ihr erstes Fahrzeug vorzustellen, das ausschließlich als 100 % elektrisches Modell erhältlich sein wird. Schließlich werden bis 2027 alle Fahrzeuge der Alfa Romeo-Reihe elektrisch sein und damit die Position der Marke als vollelektrischer Automobilhersteller festigen.

Mit einem Anstieg der weltweiten Verkäufe um 34 % im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr ist Alfa Romeo auf dem besten Weg, am Markt an Dynamik zu gewinnen. Das bevorstehende Debüt des Milano im April 2024 wird zweifellos für Aufregung unter Automobil-Enthusiasten sorgen, die den Sprung von Alfa Romeo in die Welt der Elektro-SUVs mit Spannung erwarten.