Alfa Romeo, der italienische Autohersteller, der für seine reiche Motorsportgeschichte bekannt ist, nimmt mit der Ankündigung seines ersten Elektro-SUV, des Milano, den Markt für Luxusautos ins Visier. Mit der geplanten Einführung des Milano im April 2024 möchte Alfa Romeo seine globale Präsenz stärken und sowohl treue Alfisti-Fans als auch neue Kunden anziehen, die ein einzigartiges Sporterlebnis suchen.

Der Milano, benannt nach der Stadt, in der Alfa Romeo gegründet wurde, wird der Einstieg der Marke in das B-Segment des europäischen Marktes sein, das das größte der Branche ist. Während dies das erste batterieelektrische Fahrzeug (BEV) von Alfa Romeo sein wird, wird der SUV später in einer Hybrid-Verbrennungsversion angeboten. Es wird erwartet, dass es sich um die letzte Verbrennungsvariante handelt, bevor Alfa Romeo als Teil der Submarke Stellantis komplett elektrisch fährt.

Jean-Philippe Imparato, CEO von Alfa Romeo, zeigte sich begeistert über die Rolle des Milano beim Übergang der Marke zu Elektrofahrzeugen. Für ihn ist es ein Symbol des „Willkommens zurück“ für die Alfisti-Fans, die sehnsüchtig darauf gewartet haben, ihre Liebe zu Alfa Romeo zu bekräftigen. Imparato betonte außerdem, dass der Milano jedem, der in diesem Segment nach einem Luxus-SUV sucht, ein einzigartiges Sporterlebnis und die unverwechselbare Schönheit des italienischen Designs bieten wird.

Die Einführung des Milano ist ein wichtiger Meilenstein in der „Von 0 auf 0“-Strategie von Alfa Romeo, die darauf abzielt, bis 2026 jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen und bis 100 eine 2027 % elektrische Reichweite zu erreichen eine Steigerung des weltweiten Umsatzes um 34 % im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Der EU-Markt entwickelte sich besonders positiv und verzeichnete einen Anstieg der Alfa Romeo-Verkäufe um 53 %.

Während Automobilenthusiasten sehnsüchtig auf die Ankunft des Milano warten, des ersten vollelektrischen Angebots von Alfa Romeo, bleibt abzuwarten, was dieser Luxus-SUV auf den Markt bringen wird. Alfa Romeo ist bereit, die Aufmerksamkeit der Branche auf sich zu ziehen und sein Erbe fortzusetzen, Grenzen in der Welt des italienischen Automobildesigns und der Leistung zu verschieben.