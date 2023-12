Alfa Romeo stellt ersten Elektro-SUV vor: Milano

By

Der italienische Autohersteller Alfa Romeo macht mit der mit Spannung erwarteten Einführung seines ersten Elektro-SUV große Fortschritte bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EVs). Der EV mit dem Namen Milano soll im April 2024 auf den Markt kommen und stellt einen wichtigen Meilenstein im Bestreben der Marke dar, bis 2027 vollständig elektrisch zu fahren.

Alfa Romeo, bekannt für seine reiche Geschichte im Motorsport und Rennsport, sah sich in den letzten Jahren mit Herausforderungen konfrontiert, mit rückläufigen Verkaufszahlen und der Notwendigkeit, sich als Hersteller von Luxusautos neu zu definieren. Als Reaktion darauf kündigte der CEO des Unternehmens, Jean-Philippe Imparato, eine Strategie an, von 2022 bis 2026 jedes Jahr ein neues Modell herauszubringen.

Während der Weg von Alfa Romeo zur Elektrifizierung mit seinem Plug-in-Hybrid-Angebot, dem Tonale, mit Verzögerungen zu kämpfen hatte, markiert der SUV Milano den entschlossenen Einstieg der Marke in den Elektrofahrzeugmarkt. Der Milano, benannt nach der Stadt, in der Alfa Romeo gegründet wurde, richtet sich an Enthusiasten und Fans, die sehnsüchtig auf eine vollelektrische Option warten.

Der Milano wird zunächst als reines Elektrofahrzeug erhältlich sein und später eine Hybrid-Verbrennungsvariante anbieten. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem Ziel von Alfa Romeo, nach dem Milano als Teil der Submarke Stellantis vollständig elektrisch zu fahren. CEO Jean-Philippe Imparato brachte seine Begeisterung über den Milano und seine Rolle in der Zukunft von Alfa Romeo zum Ausdruck und erklärte: „Mit der Ankunft des Milano im Jahr 2024 vervollständigt Alfa Romeo eine Produktpalette, die die Wünsche aller unserer Enthusiasten und noch viel mehr erfüllen kann.“

Für die Zukunft hat Alfa Romeo einen klaren Fahrplan für seine kommenden Elektrofahrzeuge. Nach dem Debüt des Milano im Jahr 2024 plant die Marke, im Jahr 100 ihr erstes Fahrzeug vorzustellen, das ausschließlich als 2025 % elektrisches Modell erhältlich ist. Bis 2027 strebt Alfa Romeo eine vollständig elektrische Reichweite in seiner gesamten Produktpalette an.

Während Alfa Romeo auf seine Elektrifizierungsziele hinarbeitet, verzeichnet das Unternehmen ein positives Umsatzwachstum mit einem weltweiten Umsatzanstieg von 34 % im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Erfolg, insbesondere innerhalb der Europäischen Union, positioniert Alfa Romeo für eine starke Präsenz auf dem Elektrofahrzeugmarkt.

Die Automobilindustrie wird mit Spannung auf die offizielle Enthüllung des Milano im April 2024 warten, um Alfa Romeos innovativen Ansatz für Elektro-SUVs zu erleben, der luxuriöses Design und italienische Handwerkskunst mit nachhaltigen Mobilitätslösungen verbindet.