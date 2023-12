Alfa Romeo bringt den Milano auf den Markt: ein Elektro-SUV

By

Alfa Romeo, der traditionsreiche italienische Automobilhersteller, löst endlich sein Versprechen ein, Elektrofahrzeuge (EVs) in sein Angebot aufzunehmen. Das Unternehmen hat die bevorstehende Veröffentlichung seines allerersten Sport Urban Vehicle (SUV) mit dem Namen Milano angekündigt und ist damit eine Hommage an seine Wurzeln in Mailand, Italien.

Alfa Romeo ist für seine lange Geschichte im Motorsport und Rennsport bekannt und konzentriert sich nun darauf, sich als Hersteller von Luxusautos zu etablieren. Obwohl sich die Marke im Laufe der Jahre einigen Herausforderungen stellen musste, agiert sie nun als Untermarke von Stellantis.

Um den in den letzten Jahren rückläufigen Verkaufszahlen entgegenzuwirken, hat der CEO von Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, erklärt, dass das Unternehmen von 2022 bis 2026 jährlich ein neues Modell auf den Markt bringen wird, mit dem Ziel, bis 2027 vollständig elektrisch zu fahren. Allerdings ist der Weg der Marke in Richtung Elektrifizierung musste einige Rückschläge hinnehmen, darunter Verzögerungen bei der Veröffentlichung seines ersten elektrifizierten Angebots, des Tonale Plug-in-Hybrids.

Mit Blick auf die Zukunft will Alfa Romeo seine Präsenz auf dem US-Markt durch die Einführung größerer und luxuriöserer Modelle ausbauen, um mit Unternehmen wie BMW zu konkurrieren. Die Marke hat außerdem versprochen, größere Elektro-SUVs für US-Kunden zu liefern, wobei das erste Modell in diesem Frühjahr in Italien auf den Markt kommen soll.

Der Milano, Alfa Romeos erster Elektro-SUV, dürfte ein bedeutender Meilenstein beim Übergang der Marke zu Elektrofahrzeugen sein. Während zunächst eine vollelektrische Version angeboten wird, ist auch eine Hybrid-Verbrennungsvariante des SUV in Planung. Nach dem Milano plant Alfa Romeo den vollständigen Ausstieg aus Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und den Übergang zu einer vollelektrischen Marke unter Stellantis.

Die Produktionspipeline von Alfa Romeo für die nächsten drei Jahre umfasst das offizielle Debüt des Milano SUV im Jahr 2024, gefolgt von der Vorstellung seines ersten rein elektrischen Fahrzeugs im Jahr 2025. Bis 2027 wird die gesamte Alfa Romeo-Reihe zu 100 % elektrisch sein.

Mit steigender Vorfreude werden alle Augen auf die Mailänder Veranstaltung von Alfa Romeo im April 2024 gerichtet sein, um zu sehen, was die Marke für ihren ersten Ausflug in die Welt der vollelektrischen Fahrzeuge bereithält. Mit der Vervollständigung seiner Modellpalette und der Umstellung auf Elektrofahrzeuge möchte Alfa Romeo seine treuen Fans bedienen und gleichzeitig neue Kunden mit seiner einzigartigen Mischung aus sportlichem Erlebnis und unverwechselbarem italienischem Design begeistern.