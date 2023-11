Neue Details zum Post-Game und den DLCs von Alan Wake 2 enthüllt

By

Eine aktuelle Datamine von Alan Wake 2 hat aufregende neue Details über die kommenden Post-Game-Inhalte und DLCs des Spiels ans Licht gebracht. Der mit Spannung erwartete New Game Plus-Modus mit dem Titel „The Final Draft“ wird eine alternative Geschichte und eine etwas andere Endsequenz bieten. In diesem überarbeiteten Ende erwacht Alan Wake aus seiner Schusswunde, nachdem Sagas Anruf beantwortet wurde, und löst so die Unklarheiten, die das Basisspiel plagten.

Darüber hinaus deuten die Daten darauf hin, dass Dr. Darling aus Remedys vorherigem Titel Control eine bedeutende Rolle im New Game Plus-Modus von Alan Wake 2 spielen wird. Spieler können sich auf Lehrvideos und eine Zwischensequenz mit Dr. Darling und Thomas Zane freuen, die die Verbindung zwischen Alan Wake 2 und dem größeren Remedy Connected Universe weiter festigen.

Darüber hinaus scheint Dr. Darling auch im kommenden DLC „The Lake House“ einen Auftritt zu haben. Das Datamin deutet darauf hin, dass Dr. Darling sich mit „Dr. Lieblinge“, was darauf hindeutet, dass seine rätselhafte und exzentrische Persönlichkeit bei dieser Erweiterung eine Rolle spielen wird. Angesichts der früheren Aussagen von Remedy über eine „mysteriöse Anlage am Ufer des Cauldron Lake, die von einer unabhängigen Regierungsorganisation errichtet wurde“, kursieren unter den Fans Spekulationen über ein Event im Control-Crossover-Stil in diesem DLC.

Als Fan von Control und Alan Wake 2 warte ich gespannt auf die Veröffentlichung der DLCs des Spiels und die Gelegenheit, das umfassendere Remedy Connected Universe zu erkunden. Ich bin besonders fasziniert von den möglichen Hinweisen, die diese Erweiterungen für die bevorstehende Fortsetzung von Control liefern könnten. Die zwischen diesen Titeln gesponnenen Verbindungen und Erzählstränge versprechen ein spannendes und vernetztes Spielerlebnis.

[Quelle: GamingLeaksAndRumours Reddit](URL)

