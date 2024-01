Akuma entfesselt: Ein neuer Blick auf den dämonischen Kämpfer in Street Fighter 6

Zusammenfassung: Capcom hat kürzlich über Twitter ein interessantes Bild von Akuma aus Street Fighter 6 geteilt und damit ein dunkleres und bedrohlicheres Aussehen für die Figur enthüllt. Während den Fans bereits bekannt war, dass Akuma im kommenden Spiel gealtert ist und graue Haare hat, zeigt dieses neue Bild eine besonders dämonische und untote Darstellung. Das Bild symbolisiert Akumas „Wut auf das Jahr 2024“, da er im Frühjahr dieses Jahres veröffentlicht wird. Interessanterweise wurde Ed als der nächste DLC-Kämpfer bestätigt und soll im Winter 2024 veröffentlicht werden.

FAQ:

F: Wie unterscheidet sich Akumas neues Bild in Street Fighter 6 von früheren Teasern?

A: Akumas neuestes Bild sticht heraus mit einem dunkleren und bedrohlicheren Aussehen, das seinen dämonischen und untoten Zustand betont.

F: Wann wird Akuma in Street Fighter 6 veröffentlicht?

A: Akuma ist für eine Veröffentlichung im Frühjahr 2024 geplant.

F: Wer ist der nächste DLC-Kämpfer in Street Fighter 6?

A: Ed wurde als der nächste DLC-Kämpfer bestätigt und wird voraussichtlich im Winter 2024 verfügbar sein.

F: Was ist besonders an Akumas Darstellung in der Street Fighter-Geschichte?

A: Akuma ist aufgrund seiner einzigartigen Geschichte und seines Gameplay ein beliebter Charakter unter den Fans. Er gab sein Debüt in Super Street Fighter 2 Turbo, wurde aufgrund seiner Überlegenheit vom Wettbewerb ausgeschlossen und war später der erste Capcom-Charakter, der gemeinsam mit den X-Men von Marvel kämpfte.

F: Wie beliebt war Akuma in früheren Street Fighter-Spielen?

A: Akuma war bei den Spielern immer eine beliebte Wahl, wie in den Charakternutzungsstatistiken von Street Fighter 5 zu sehen ist. Man kann davon ausgehen, dass seine Beliebtheit in Street Fighter 6 weiterhin bestehen wird.