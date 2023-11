Mit künstlicher Intelligenz die Zukunft der Wettervorhersage erschließen

By

Künstliche Intelligenz (KI) hat einen bemerkenswerten Meilenstein in der Wettervorhersage erreicht, indem sie herkömmliche Methoden übertrifft und globale Wettermuster bis zu 10 Tage im Voraus genau vorhersagt. Das bahnbrechende KI-Modell GraphCast, entwickelt von Google DeepMind, wurde als Wendepunkt im Bereich der Wettervorhersage gefeiert.

In einem kürzlich in Science veröffentlichten, von Experten begutachteten Artikel berichteten die Entwickler von Google DeepMind, dass GraphCast das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF), das führende konventionelle System, bei 90 % der 1,380 zur Bewertung verwendeten Metriken übertraf. Dazu gehörten Parameter wie Temperatur, Druck, Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Luftfeuchtigkeit auf verschiedenen atmosphärischen Ebenen.

Der Erfolg von GraphCast ist auf seine neuartige Architektur für maschinelles Lernen namens Graph Neural Network zurückzuführen. Durch das Lernen aus über 40 Jahren vergangener EZMW-Daten erlangte GraphCast ein tiefes Verständnis dafür, wie sich Wettersysteme rund um den Globus entwickeln und bewegen. Das Modell nutzt globale Wetterbeobachtungen des ECMWF, um innerhalb von Minuten Vorhersagen auf einem einzigen Google TPU v4-Cloud-Computer zu erstellen.

Im Vergleich zum energieintensiven Prozess der herkömmlichen numerischen Wettervorhersage bietet GraphCast eine bemerkenswerte Leistung zu einem Bruchteil der Kosten. Matthew Chantry, Koordinator für maschinelles Lernen beim ECMWF, hob die deutliche Verbesserung des Energieverbrauchs hervor und schätzte, dass GraphCast rund 1,000 Mal günstiger arbeitet.

Während KI in vielen Aspekten der Wettervorhersage ihre Überlegenheit unter Beweis gestellt hat, gibt es immer noch Bereiche, in denen herkömmliche physikalische Modelle die KI übertreffen. Bei der Vorhersage der plötzlichen und explosiven Intensivierung des Hurrikans Otis schnitt die KI beispielsweise nicht besser ab als herkömmliche Ansätze. Bei der Vorhersage des Auftreffens von Hurrikan Lee in Nova Scotia war die KI jedoch hervorragend und ermöglichte im Vergleich zu herkömmlichen Methoden drei zusätzliche Tage für die Vorbereitung.

Angesichts des Potenzials von KI in der Meteorologie möchte das ECMWF ein eigenes KI-Modell entwickeln und es in sein numerisches Wettervorhersagesystem integrieren. Diese Verschmelzung von physikbasiertem Verständnis und maschinellem Lernen könnte die Genauigkeit und Robustheit von Wettervorhersagen verbessern.

FAQ:

F: Wie übertrifft GraphCast AI das herkömmliche System?

A: GraphCast AI übertrifft das herkömmliche System, indem es eine graphische neuronale Netzwerkarchitektur nutzt und aus vier Jahrzehnten vergangener Wetterdaten lernt.

F: Ist GraphCast kostengünstiger?

A: Ja, GraphCast ist rund 1,000-mal günstiger als die herkömmliche numerische Wettervorhersagemethode.

F: Können KI-basierte Systeme den Klimawandel erklären?

A: Die Kombination von KI und traditionellen Computermodellen ermöglicht eine bessere Anpassung an den Klimawandel und gewährleistet robustere und detailliertere Wettervorhersagen.