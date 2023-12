Mit maschinellem Lernen Eisberge verfolgen: Einblicke in die sich verändernde Landschaft der Antarktis gewinnen

By

Eisberge faszinieren seit langem unsere Fantasie und werden oft als majestätische Naturformationen angesehen, die den Weltmeeren einen Hauch von Geheimnis verleihen. Diese Eisriesen haben jedoch mehr Bedeutung, als man auf den ersten Blick sieht. Über ihren filmischen Reiz hinaus spielen Eisberge eine entscheidende Rolle bei der Veränderung von Ökosystemen und der Beeinflussung globaler Umweltmuster. Um den Lebenszyklus und die Umweltauswirkungen von Eisbergen besser zu verstehen, nutzen Forscher die Leistungsfähigkeit des maschinellen Lernens, um Satellitenradardaten zu analysieren, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf dem Südpolarmeer rund um die Antarktis liegt.

Traditionell war die Identifizierung und Verfolgung von Eisbergen aufgrund ihrer schieren Anzahl und unvorhersehbaren Bewegungen eine Herausforderung. Ein vom Alan Turing Institute finanziertes Wissenschaftlerteam nutzt jedoch die Synthetic Aperture Radar (SAR)-Technologie der Sentinel-1-Satelliten der ESA, um diese Hindernisse zu überwinden. Diese fortschrittliche Radartechnologie ermöglicht das kontinuierliche Scannen von Eisbergen, selbst unter widrigen Wetterbedingungen.

In einer aktuellen Studie wurde ein unbeaufsichtigter KI-Algorithmus eingesetzt, um die zwischen Oktober 2019 und September 2020 gesammelten SAR-Messwerte zu analysieren. Der Algorithmus identifizierte erfolgreich fast 30,000 Eisberge mit einer Größe von jeweils etwa 1 km² (0.4 Meilen²) oder weniger in der Amundsen-Seebucht im Westen Antarktis. Durch die genaue Erkennung und Verfolgung dieser Eisberge wollen Forscher ein umfassendes digitales Modell des Antarktischen Meeres entwickeln. Dieser digitale Zwilling wird wertvolle Einblicke in die komplexen Wechselwirkungen zwischen Ozean, Eis und Atmosphäre liefern.

„Die Technologie, die wir zur Entwicklung dieses Tools verwendet haben, wird bereits häufig für die medizinische Bildgebung verwendet, und daher freuen wir uns, dieselbe Technologie auf die komplexen Merkmale anzuwenden, die in SAR-Satellitenbildern der Polarmeere zu sehen sind“, erklärte Ben Evans von der britischen Antarktis Umfrage (BAS) KI-Labor. „Die von uns verwendete Methode ist genauso genau wie die anderen alternativen Eisberg-Erkennungsmethoden und übertrifft die meisten, ohne dass menschliches Zutun erforderlich ist. Dies bedeutet, dass es problemlos über unser Untersuchungsgebiet hinaus skaliert werden kann und sogar eine Überwachung nahezu in Echtzeit ermöglicht.“

Durch diesen innovativen Ansatz hoffen die Wissenschaftler, unser Verständnis der Auswirkungen und des Verhaltens von Eisbergen zu vertiefen und letztendlich Licht auf die komplexe Dynamik der sich verändernden Landschaft der Antarktis zu werfen. Die Ergebnisse dieser Studie, veröffentlicht in Remote Sensing of the Environment, eröffnen neue Wege für weitere Forschung und Erkundung im Bereich der Polarstudien.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist Radar mit synthetischer Apertur (SAR)?

Synthetic Aperture Radar (SAR) ist eine Fernerkundungstechnologie, die Radarsignale nutzt, um hochauflösende Bilder der Erdoberfläche zu erstellen. Durch das Aussenden und Empfangen von Radarsignalen kann SAR Wolken durchdringen und unter verschiedenen Wetterbedingungen arbeiten, wodurch es sich für die Überwachung von Gebieten eignet, in denen andere Sensoren möglicherweise an ihre Grenzen stoßen.

2. Wie hilft maschinelles Lernen bei der Erkennung von Eisbergen?

Algorithmen für maschinelles Lernen können Satellitenradardaten analysieren und Eisberge identifizieren, indem sie Muster und Merkmale erkennen, die für diese Formationen spezifisch sind. Indem der Algorithmus mit gekennzeichneten Daten trainiert wird, kann er Eisberge automatisch mit hoher Genauigkeit erkennen und verfolgen und so wertvolle Erkenntnisse über deren Verteilung, Bewegung und mögliche Auswirkungen liefern.

3. Welche Auswirkungen haben Eisberge auf die Umwelt?

Wenn Eisberge über längere Zeiträume schmelzen, geben sie kaltes Süßwasser und Nährstoffe in die umliegenden Ozeane ab. Dies kann lokale Ökosysteme beeinflussen, die Zirkulationsdynamik der Ozeane beeinflussen, zum Aufbrechen des Meereises beitragen und sogar den globalen Meeresspiegel beeinflussen. Durch die Verfolgung und Untersuchung von Eisbergen wollen Wissenschaftler diese ökologischen und ökologischen Folgen umfassender verstehen.