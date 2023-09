Sona College of Technology entwickelt Schrittmotor für Chandrayaan-3-Mission

Das Sona College of Technology, eine weniger bekannte Institution in Indien, hat mit der Entwicklung eines Schrittmotors für den Einsatz in der Rakete Launch Vehicle Mark-III (LVM-III), mit der die Raumsonde Chandrayaan-3 erfolgreich in die Erdumlaufbahn gebracht wurde, einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Dieser Erfolg hat das College ins Rampenlicht gerückt, und der stellvertretende Vorsitzende Chocko Valliappa drückte der Indian Space Research Organization (ISRO) seinen Dank dafür aus, dass sie ihr die Gelegenheit gegeben hat, zu diesem historischen Moment beizutragen.

Um diesen Erfolg zu feiern, organisierte das College kürzlich ein Chandrayaan Mahotsav, bei dem Schüler verschiedener Schulen und Hochschulen in Salem, Tamil Nadu, an Veranstaltungen wie Quizfragen, Posterpräsentationen, Aufsatzschreiben, Geschichtenerzählen, Tanzen und Singen teilnahmen. Diese Leistung hat die Vorstellung zerstört, dass Studenten aus ländlichen Gebieten wie Salem nur begrenzte Möglichkeiten hätten. Valliappa glaubt, dass der Mond für diese Studenten nicht mehr nur einen Mondschuss entfernt ist.

Das Sona College of Technology arbeitet seit mehreren Jahren mit ISRO zusammen und trägt zur akademischen und gestalterischen Analyse verschiedener Projekte bei. Sie sind jedoch noch einen Schritt weiter gegangen und haben Produkte wie den Schrittmotor für ISRO entwickelt. Das College bindet die Studierenden aktiv in den Prüfungsprozess und den praktischen Unterricht ein, sodass sie praktische Erfahrungen sammeln können.

Auch wenn dieser Erfolg bemerkenswert ist, verlief er nicht ohne Herausforderungen. Während der Qualitätskontrollen wurde das College von der ISRO abgelehnt, was dazu führte, dass Verbesserungen vorgenommen und ein neuer Motor entwickelt wurden. Trotz dieser Rückschläge bleiben sie ihrer Partnerschaft mit ISRO treu und arbeiten derzeit an der Entwicklung von Motoren für die bevorstehende Gaganyaan-Mission.

Die Anerkennung und Unterstützung von ISRO hat sich auch auf andere Organisationen ausgeweitet, da von ISRO unterstützte Start-ups, einschließlich der am IIT gegründeten, Bestellungen für Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren aufgegeben haben, die vom Sona College of Technology entwickelt wurden.

Dieser Erfolg des Sona College of Technology unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen akademischen Institutionen und Organisationen wie ISRO, um die technologische Entwicklung voranzutreiben und einen Beitrag zur indischen Weltraumforschung zu leisten.

