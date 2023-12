Pinguine identifizieren Partner anhand einzigartiger Tupfenmuster

By

Forscher haben herausgefunden, dass afrikanische Pinguine ihre Partner an den einzigartigen schwarzen Tupfenmustern auf ihrer Brust erkennen können. Die in der Fachzeitschrift Animal Behavior veröffentlichten Ergebnisse legen nahe, dass die Pinguine über ein höheres Maß an Intelligenz verfügen als bisher angenommen.

Pinguine leben in großen Kolonien, in denen es aufgrund ihrer nahezu identischen schwarz-weißen Federn für die einzelnen Tiere schwierig sein kann, sie voneinander zu unterscheiden. Wissenschaftler führten im Zoomarine Italia in Rom eine Reihe von Experimenten mit afrikanischen Pinguinen durch, um herauszufinden, wie sie ihre Partner identifizieren konnten.

Die Forscher bauten ein Gehege und platzierten zwei lebensgroße Fotos anderer Brillenpinguine an den Wänden – eines von einem zufälligen Mitglied der Kolonie und das andere vom Partner der Testperson. Die Pinguine verbrachten deutlich mehr Zeit damit, das Foto ihres Partners anzuschauen und in dessen Nähe zu stehen als das andere Foto, was darauf hindeutet, dass sie ihre Partner erkannten.

Anschließend verdeckten die Wissenschaftler die Köpfe der Vögel auf den Fotos, so dass nur noch ihre Tupfenmuster sichtbar waren. Auch ohne ihre Gesichter fühlten sich die Pinguine immer noch von dem Porträt ihres Partners angezogen. Als die Tupfenmuster dagegen digital aus den Fotos entfernt wurden, erkannten die Pinguine ihre Partner nicht und behandelten sie wie jeden anderen Pinguin.

Diese Experimente zeigen, dass afrikanische Pinguine in der Lage sind, die einzigartigen Brustmuster ihres Partners zu erkennen und sie als Identifikationsmerkmal zu nutzen. Dieses neu gewonnene Wissen wirft Licht auf die komplexen kognitiven Fähigkeiten dieser Vögel.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Warum haben afrikanische Pinguine einzigartige Brustmuster?

Afrikanische Pinguine entwickeln im Alter von etwa drei bis fünf Monaten schwarze Tupfenmuster auf ihrer Brust. Diese Muster sind bei jedem Einzelnen unterschiedlich und bleiben im Laufe der Zeit gleich.

Wie identifizieren afrikanische Pinguine ihre Partner?

Afrikanische Pinguine nutzen die einzigartigen Brustmuster ihrer Partner, um sie von anderen Pinguinen in der Kolonie zu erkennen und zu unterscheiden.

Warum ist es für afrikanische Pinguine wichtig, ihre Partner zu identifizieren?

Die Partnererkennung ist für afrikanische Pinguine von entscheidender Bedeutung, da sie lebenslange Paarbindungen eingehen. Durch die Identifizierung ihrer Partner können sie ihre Bindung aufrechterhalten und stärken, was für eine erfolgreiche Zucht und Aufzucht des Nachwuchses unerlässlich ist.

Warum sind afrikanische Pinguine vom Aussterben bedroht?

Afrikanische Pinguine sind zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt, darunter erfolglose Zuchtbemühungen, Raub von Eiern und Küken sowie ein Rückgang der Fischbestände aufgrund der kommerziellen Fischerei und des Klimawandels. Diese Faktoren haben zu einem erheblichen Rückgang der Pinguinpopulation beigetragen, sodass sie vom Aussterben bedroht sind.