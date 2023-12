Einschränkungen bei Notfallverträgen verlangsamen Bemühungen zur Unterbringung von Asylsuchenden in New York City

Beamte des New Yorker Rathauses haben angekündigt, dass es bei den Bemühungen, Asylbewerber unterzubringen, aufgrund neuer Beschränkungen, die der Rechnungsprüfer Brad Lander für Notfallverträge auferlegt hat, zu Verzögerungen kommen wird. Landers Entscheidung erfordert, dass sein Büro in vielen Fällen Notbeschaffungsanträge vorab genehmigen muss, wodurch das bisherige System der pauschalen Genehmigung geändert wird. Dieser Schritt wurde von Bürgermeister Eric Adams kritisiert, der Landers Logik bei der Verhängung von Beschränkungen in Frage stellte, nachdem der Rechnungsprüfer kürzlich nach Washington DC gereist war, um sich für mehr Bundesunterstützung einzusetzen. Lander verteidigte seine Entscheidung jedoch mit der Begründung, es sei notwendig, die Aufsicht sicherzustellen und unkontrollierte Vertragsabschlüsse zu verhindern.

Die Chefanwältin des Bürgermeisters, Lisa Zornberg, äußerte Bedenken hinsichtlich etwaiger Maßnahmen, die die Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber verlangsamen würden. Landers Büro führte eine Überprüfung von Notfallverträgen im Wert von 1.38 Milliarden US-Dollar durch, die die Ankunft von Asylbewerbern unterstützen sollten. Die Überprüfung ergab Verzögerungen bei der Einreichung von Verträgen zur Überprüfung und das Versäumnis, Subunternehmer zu melden, was die Notwendigkeit einer strengeren Aufsicht verdeutlichte.

Es ist erwähnenswert, dass der traditionelle Vertragsprozess für Notausgaben im Zusammenhang mit Migranten umgangen wurde und der Rechnungsprüfer diese Verträge erst überprüft, wenn sie bereits in Kraft sind. Dazu gehören Verträge, die an Unternehmen wie DocGo vergeben wurden, was zunächst auf den Widerstand von Lander stieß, später aber von Bürgermeister Adams genehmigt wurde. Gegen das Unternehmen wird derzeit wegen möglicher Misshandlung von Migranten ermittelt.

Dennoch gibt es bestimmte regierungsnahe Stellen, die nicht der Aufsicht des Rechnungsprüfers unterliegen, was dazu führt, dass Verträge ohne gründliche Prüfung unterzeichnet werden. Die Verbesserung der Koordinierung und Aufsicht bei der Unterbringung von Asylbewerbern ist von entscheidender Bedeutung, da New York City mit einem Anstieg der Ankünfte rechnet, insbesondere angesichts der bevorstehenden kälteren Temperaturen. Die Stadt kämpft auch mit einer zunehmenden finanziellen Belastung: 122,100 Menschen leben in Notunterkünften, darunter 67,200 Migranten.

Bürgermeister Adams wird eine weitere Reise nach Washington DC unternehmen und sich dieses Mal darauf konzentrieren, zusätzliche Mittel von Bundesbeamten zu erhalten, um die Bemühungen der Stadt bei der Aufnahme von Asylbewerbern zu unterstützen. Die Regierung will die Ausgaben für Migranten in den kommenden Monaten um 20 % senken und spiegelt damit die Bedenken einiger New Yorker wider, die glauben, dass die Stadt Neuankömmlingen bereits übermäßig viel Unterstützung bietet. Insgesamt stellen die Einschränkungen bei Notfallverträgen eine Herausforderung für die Unterbringung von Asylbewerbern in New York City dar und erfordern eine stärkere Koordinierung und Unterstützung auf allen Regierungsebenen.

