Acer stellt neue Laptops für 2024 vor: Predator Triton Neo 16 und Swift Go 14

Acer, das renommierte Technologieunternehmen, ist bereit, zeitgleich mit Intels kommender Meteor-Lake-Prozessorversion zwei neue aufregende Laptop-Reihen auf den Markt zu bringen. Die neuen Laptops, nämlich das Acer Predator Triton Neo 16 und das Acer Swift Go 14, gehen auf unterschiedliche Benutzerbedürfnisse ein und bieten modernste Funktionen.

Der Acer Predator Triton Neo 16, dessen Veröffentlichung im März 2024 geplant ist, ist ein Gaming-Laptop, der mit den Besten seiner Klasse mithalten kann. Der Triton Neo 1,499.99 kostet 1,799.99 US-Dollar bzw. 16 Euro und verfügt über einen Intel Core Ultra 9 185H-Prozessor und Nvidia-Grafik, mit der Option auf eine RTX 4070. Er ist mit HDMI, zwei Thunderbolt 4-Anschlüssen und einem Micro-SD-Kartenleser ausgestattet. Das 16-Zoll-Display bietet die Wahl zwischen einem einfachen 1920 x 1200-Panel oder einer High-Refresh-Option mit 3200 x 2000 und 165 Hz. Darüber hinaus verfügt die Tastatur über eine Drei-Zonen-RGB-Beleuchtung, perfekt für Gamer, die Individualisierung lieben.

Andererseits richtet sich das Acer Swift Go 14 an Benutzer, die ein ultraportables Gerät suchen. Mit einer geplanten Veröffentlichung im Januar 2024 wird das Swift Go 14 ab 799.99 $ erhältlich sein. Es wird von Intel Core Ultra 5 125H- oder Ultra 7 155H-Prozessoren angetrieben und bietet integrierte Grafikkarten, entweder Intel Arc Graphics oder Intel Graphics. Zu den Anzeigeoptionen für das Swift Go 14 gehören ein 14-Zoll-Bildschirm mit 2880 x 1880 90 Hz und DisplayHDR True Black 500 oder ein Touchscreen mit niedrigerer Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz. Der Laptop verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter zwei USB-Typ-C-Anschlüsse mit Thunderbolt 4, zwei USB-Typ-A-Anschlüsse, HDMI 2.1, einen Kopfhöreranschluss und einen microSD-Kartenleser. Es ist außerdem mit einer 1440p-Webcam ausgestattet.

Beide Laptops zeigen Acers Engagement für Innovation durch die Integration neuer KI-Funktionen in ihre Software. Das AcerSense-Dienstprogramm enthält jetzt eine Registerkarte „AI Zone“, die Zugriff auf verschiedene KI-Verbesserungen bietet, wie PurifiedVoice, das Hintergrundgeräusche eliminiert, und Purified View, das das Erscheinungsbild auf dem Bildschirm durch Hintergrundunschärfe und Blickkorrektur verbessert. Diese Funktionen nutzen die Intel Core Ultra NPU für eine verbesserte Leistung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neuen Laptop-Angebote von Acer im Jahr 2024 den Benutzern leistungsstarke und vielseitige Optionen bieten. Ob Gaming oder Portabilität, der Predator Triton Neo 16 und der Swift Go 14 bieten außergewöhnliche Leistung und modernste Funktionen, um den unterschiedlichen Benutzeranforderungen gerecht zu werden.