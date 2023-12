Teile verloren und Tests abgebrochen: Rückschläge plagen Europas Raumfahrtsektor

By

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse gingen auf mysteriöse Weise wichtige Teile der italienischen Vega-Rakete verloren, was zu einer Verzögerung ihres letzten Fluges führte. Die verlorenen Treibstofftanks, die in zerdrücktem und unbrauchbarem Zustand auf einer Mülldeponie entdeckt wurden, stellen die Europäische Weltraumorganisation (ESA) vor eine große Herausforderung. Da keine Ersatzteile gefunden werden konnten, hat die ESA beschlossen, die etwas größeren Tanks des neueren Vega-C-Modells zu modifizieren. Toni Toker-Nielsen, Transportdirektor der ESA, bestätigte, dass die vermissten Tanks nicht gestohlen wurden, hatte aber keine Erklärung dafür, wie sie auf einer Mülldeponie landeten.

Außerdem stand der Test der Oberstufe der neuen europäischen Ariane-6-Rakete vor einer unerwarteten Hürde. Nur zwei Minuten nach Beginn des Schusstests wurde der Test abrupt abgebrochen. Obwohl die Gründe für den Abbruch derzeit vom Hersteller ArianeGroup analysiert werden, bleibt die ESA optimistisch, den geplanten Erststart der Ariane 6 Mitte 2024 nicht zu verschieben.

Die Reihe von Rückschlägen, die der europäische Raumfahrtsektor erlitten hat, verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen, vor denen die Region steht, um wieder unabhängigen Zugang zum Weltraum zu erlangen. Aufgrund wiederholter Verzögerungen und Ausfälle sowohl der Ariane-6- als auch der Vega-C-Raketen stehen die europäischen Raumfahrtagenturen unter dem Druck, die Zuverlässigkeit und Effizienz ihrer Programme wiederherzustellen. Trotz dieser Hindernisse ist die ESA entschlossen, diese Rückschläge zu überwinden und weiter daran zu arbeiten, den erfolgreichen Start ihrer geplanten Missionen sicherzustellen.