Die Kraft der Tierfotografie: Die Schönheit und Wirkung unserer Welt einfangen

Ein fesselndes Bild hat die Fähigkeit, eine fesselnde Geschichte zu erzählen, das Wesen unserer natürlichen Welt einzufangen oder den verheerenden Einfluss des Menschen auf seine Umgebung aufzuzeigen. Das ist die Kraft der Tierfotografie, und jetzt haben Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit, ihre Stimme für den People's Choice Award des Naturfotografen des Jahres abzugeben.

Der angesehene Wettbewerb, der vom Natural History Museum in London veranstaltet und von einer internationalen Jury unterstützt wird, eröffnet der Öffentlichkeit einen Bereich, in dem sie aus einer Auswahl von 25 außergewöhnlichen Bildern ihren Favoriten auswählen können. Diese Bilder wurden sorgfältig aus fast 50,000 Einsendungen aus 95 verschiedenen Ländern ausgewählt.

Zu den atemberaubenden Optionen gehören Bilder, die die Wunder der Natur zeigen, etwa ein scheinbar küssendes Hasenpaar, ein Eisbär, der friedlich auf einem Eisberg ruht, und ein aufrecht stehender Grizzlybär in einem glitzernden See. Diese Fotografien entführen uns in die unberührten Ecken unseres Planeten und erinnern uns an seine unberührte Schönheit.

Die Auswahl umfasst jedoch auch Bilder, die die negativen Auswirkungen der Menschheit beleuchten. Ein Adeliepinguin, der sich einem Kaiserpinguin und seinem Küken nähert, erinnert uns an das empfindliche Gleichgewicht der Ökosysteme, während ein eindrucksvolles Bild eine Kleiderstange aus dem Fell gefährdeter Großkatzen zeigt, die die Not dieser majestätischen Kreaturen symbolisiert. Andere Fotos zeigen einen jungen Fuchs, der in London aus einem überfüllten Mülleimer plündert, und einen männlichen Elefanten, der durch einen Müllhaufen schreitet – eine deutliche Erinnerung an die Konsequenzen unseres Handelns.

Die Abstimmung für den People's Choice Award ist jetzt online bis zum 31. Januar möglich. Das Gewinnerbild wird zusammen mit den ersten vier im Februar bekannt gegeben und sowohl online als auch persönlich im Natural History Museum präsentiert.

Die Tierfotografie fängt nicht nur die Schönheit unserer Welt ein, sondern dient auch als wirksames Instrument, um das Bewusstsein zu schärfen und zum Handeln anzuregen. Durch diese Fotos können wir ein tieferes Verständnis für die Zerbrechlichkeit unserer Umwelt und die Bedeutung ihrer Erhaltung für künftige Generationen gewinnen. Lassen Sie Ihre Stimme hören und geben Sie Ihre Stimme für das Bild ab, das Sie anspricht, egal ob es die Pracht der Natur feiert oder die dringende Notwendigkeit einer Veränderung hervorhebt.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die Kraft der Tierfotografie: Die Schönheit und Wirkung unserer Welt einfangen