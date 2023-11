Neue Zahlungsvereinbarung zeigt Spotifys strategisches Manöver

By

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat sich der Musikstreaming-Riese Spotify eine einzigartige und vorteilhafte Partnerschaft mit Google für Android-basierte Zahlungen gesichert. Einer aktuellen Zeugenaussage im Epic vs. Google-Prozess zufolge ist es Spotify gelungen, einen Deal auszuhandeln, bei dem es eine Provision von 0 Prozent zahlt, wenn Nutzer Abonnements über sein eigenes Zahlungssystem kaufen. Entscheiden sich Nutzer jedoch für Google als Zahlungsabwickler, zahlt Spotify nur magere 4 Prozent Provision.

Diese Vereinbarung weicht erheblich von Googles Standardgebühr von 15 Prozent ab und stellt die Vorstellung in Frage, dass für alle Entwickler die gleichen Sätze gelten. Während Google zunächst versucht hatte, die Einzelheiten dieser Vereinbarung geheim zu halten und argumentierte, dass dies die Verhandlungen mit anderen App-Entwicklern um günstigere Konditionen behindern könnte, wurde dies nun während des Prozesses ans Licht gebracht.

Das 2022 eingeführte User Choice Billing-Programm von Google reduziert die Play Store-Provision in der Regel um etwa 4 Prozent, wenn Entwickler ihr eigenes Zahlungssystem nutzen, wodurch die Gebühr auf etwa 11 Prozent sinkt. Allerdings bietet diese Vereinbarung den Entwicklern oft kaum oder gar keine tatsächlichen Kosteneinsparungen, da sie für die mit der Zahlungsabwicklung verbundenen Kosten verantwortlich sind. Obwohl Google die Flexibilität seines Programms betont hat, scheinen die Kosteneinsparungen weniger bedeutend zu sein als bisher angenommen.

Die bemerkenswerte Popularität von Spotify spielte eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung dieses „beispiellosen“ und maßgeschneiderten Deals. Don Harrison, Googles Leiter für globale Partnerschaften, rechtfertigte die Vereinbarung vor Gericht damit, dass die ordnungsgemäße Funktionalität von Spotify in allen Play-Diensten und Kerndiensten von entscheidender Bedeutung sei, um die anhaltende Präferenz der Verbraucher für Android-Telefone sicherzustellen. Neben dieser Zahlungsvereinbarung haben sowohl Spotify als auch Google jeweils 50 Millionen US-Dollar für einen „Erfolgsfonds“ bereitgestellt und damit ihre gemeinsame Investition in den Erfolg der Partnerschaft unter Beweis gestellt.

Während die Namen anderer Entwickler, die von günstigeren Tarifen profitieren, nicht bekannt gegeben wurden, wurde bekannt, dass Google Netflix einen ermäßigten Tarif von nur 10 Prozent anbot – ein Angebot, das der Streaming-Riese ablehnte. Folglich bietet Netflix keine In-App-Kaufoption mehr auf Android an und zahlt keine Gebühren mehr an Google für den Vertrieb seiner App.

Dieser jüngste Schritt von Spotify zeigt nicht nur seinen proaktiven Ansatz bei der Verwaltung seiner Zahlungsverpflichtungen, sondern verdeutlicht auch die komplexe Landschaft der App-Store-Ökonomie. Durch den Abschluss eines Deals, der die Zahlungslast erheblich reduziert, positioniert sich Spotify als kluger Akteur im anhaltenden Kampf zwischen App-Entwicklern und Technologiegiganten um Provisionsgebühren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist das von Google angebotene User Choice Billing-Programm?

Mit dem User Choice Billing-Programm von Google können App-Entwickler ihr eigenes Zahlungssystem nutzen und so die vom Google Play Store erhobenen Provisionsgebühren senken. In der Regel werden mit diesem Programm etwa 4 Prozent der Standardgebühr von 15 Prozent eingespart, sodass sie auf etwa 11 Prozent sinkt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Entwickler weiterhin für die Kosten für die Zahlungsabwicklung verantwortlich sind, was potenzielle Kosteneinsparungen ausgleichen kann.

2. Wie hat Spotify es geschafft, günstigere Zahlungskonditionen bei Google zu erreichen?

Die große Popularität von Spotify und die möglichen Auswirkungen auf den Verkauf von Android-Handys spielten eine entscheidende Rolle bei der Aushandlung seiner einzigartigen Zahlungsvereinbarung mit Google. Dies unterstreicht den strategischen Wert, den Spotify für das Google-Ökosystem hat. Durch das Angebot eines Deals, bei dem Spotify 0 Prozent Provision für Abonnements zahlt, die über sein eigenes System abgewickelt werden, und nur 4 Prozent, wenn Nutzer Google als Zahlungsabwickler wählen, haben beide Parteien eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung getroffen.

3. Wurden andere Entwickler von Google ähnlich behandelt?

Google hat zwar eingeräumt, dass andere Entwickler möglicherweise großzügigere Tarife erhalten haben, verzichtet jedoch darauf, diese Parteien namentlich zu nennen. Während des Prozesses wurde bekannt, dass Google Netflix einen Rabatt von nur 10 Prozent anbot, was die Streaming-Plattform ablehnte. Infolgedessen bietet Netflix auf Android keine In-App-Kaufoption mehr an und zahlt keine Gebühren an Google für den Vertrieb seiner App.