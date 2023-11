Köche glauben seit langem, dass der Schlüssel zu einem perfekt gewürzten Steak darin besteht, es vor dem Anbraten reichlich zu salzen. Eine neue Perspektive des Physikers George Vekinis stellt diese herkömmliche Meinung jedoch in Frage. Vekinis, bekannt für seine Arbeit im Bereich Hochleistungskeramik und Verbundwerkstoffe, hat sich in seinem neuesten Buch intensiv mit der Wissenschaft des Kochens befasst. Entgegen der landläufigen Meinung vermutet er, dass das Geheimnis für ein köstliches und zartes Ergebnis darin besteht, das Steak vor dem Braten in der Mikrowelle zu erhitzen.

In einem aktuellen Interview mit dem Instant Genius-Podcast erklärte Vekinis, warum er sich für diese unkonventionelle Kochmethode einsetzt. Seiner Meinung nach kann das Salzen des Steaks vor dem Braten tatsächlich negative Auswirkungen haben. Salz besitzt eine osmotische Fähigkeit, die dem Fleisch Wasser entzieht, was zu einer zäheren und weniger schmackhaften Textur führt. Durch das Erhitzen des Steaks in der Mikrowelle vor dem Anbraten behält das Fleisch seine Feuchtigkeit und sorgt so für einen saftigeren und zarteren Biss.

Auch wenn diese Sichtweise für viele überraschend sein mag, betont Vekinis, wie wichtig es ist, das Steak vor dem Garen auf Zimmertemperatur bringen zu lassen. Dieser Schritt gewährleistet ein gleichmäßiges Garen und verhindert, dass das Fleisch zäh wird. Durch das Erhitzen des Steaks in der Mikrowelle wird der anfängliche Erhitzungsprozess beschleunigt und der Übergang von kalt auf Raumtemperatur beschleunigt.

Kritiker könnten argumentieren, dass das Erhitzen eines Steaks in der Mikrowelle seinen Geschmack beeinträchtigen oder zu einem ungleichmäßig gegarten Stück Fleisch führen könnte. Vekinis bleibt jedoch bei seinen Erkenntnissen und erklärt, dass die richtigen Würz- und Anbratentechniken kleinere Mängel im Mikrowellenprozess ausgleichen können. Darüber hinaus schlägt er vor, mit verschiedenen Mikrowellenleistungsstufen und -dauern zu experimentieren, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.

FAQ:

F: Ist es wirklich notwendig, das Steak vor dem Braten in der Mikrowelle zu erhitzen?

A: Laut dem Physiker George Vekinis kann das Erhitzen des Steaks vor dem Braten in der Mikrowelle seine Zartheit und Saftigkeit verbessern. Mit den richtigen Gewürz- und Anbratentechniken lassen sich jedoch auch mit herkömmlichen Kochmethoden hervorragende Ergebnisse erzielen.

F: Beeinträchtigt die Mikrowelle den Geschmack des Steaks?

A: Auch wenn sich einige über die Auswirkungen der Mikrowellenbestrahlung auf den Geschmack Sorgen machen, versichert Vekinis, dass durch richtiges Würzen und Anbraten mögliche Geschmacksverluste minimiert werden können.

F: Wie lange sollte das Steak in der Mikrowelle erhitzt werden?

A: Die genaue Mikrowellendauer hängt von der Dicke und dem gewünschten Gargrad des Steaks ab. Um das perfekte Ergebnis zu erzielen, empfiehlt es sich, mit unterschiedlichen Leistungsstufen und Dauern zu experimentieren.