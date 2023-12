EggBred bringt einzigartige Frühstückssandwiches nach Long Beach

By

EggBred, ein beliebter Laden für Frühstückssandwiches, der für sein charakteristisches Milchbrot und seinen Fokus auf Qualität bekannt ist, wird Anfang 2022 seinen ersten Franchise-Standort in Long Beach eröffnen. Das gleiche Angebot wird auch das neue Geschäft im Shoreline Gateway Tower in Downtown bieten Menü als Flaggschiff-Standort in La Habra.

Der Erfolg von EggBred ist auf die Liebe zum Detail und die köstlichen Zutaten zurückzuführen. So stellt das Restaurant beispielsweise seine eigene Frühstückswurst aus einer speziellen Mischung aus Schweineschulter, Rückenspeck, Knoblauch und italienischen Kräutern her. Für den zusätzlichen Geschmack werden die Kartoffeln im Bierteig paniert.

EggBred zeichnet sich nicht nur durch die Zubereitung von Frühstückssandwiches aus, sondern bietet auch eine Vielzahl an Mittagsoptionen. Ein Highlight ist das „Nashville Hottie“, eine handpanierte Hähnchenbrust aus Buttermilch mit geräuchertem Paprikaaufstrich, Apfelessig-Krautsalat und Dillgurken aus der Grafschaft Fair, alles eingebettet in ein geröstetes Milchbrötchen. Das „Ribeye Steak & Egg“ besteht aus zartem Ribeye, einem übergroßen Ei, Rucola mit Zitronensauce, karamellisierten Zwiebeln und einem gerösteten Pfeffer-Chimichurri.

Zusätzlich zu den Sandwiches hat EggBred kürzlich sieben Frühstücks-Burritos zu seiner Speisekarte hinzugefügt. Der „Chili Con Carne Burrito“ kombiniert Ribeye Asada, hausgemachtes Chorizo-Chili, Kartoffeln im Bierteig und mehr.

Für diejenigen, die nach Alternativen zu Sandwiches suchen, serviert EggBred lokal gebackene englische Muffins in der Größe von Burgerbrötchen, perfekt für anpassbare Eggs Benedict. Weitere Optionen sind Avocado-Toast und eine köstliche Frühstücks-Poutine mit knusprigen Kartoffeln, Buttermilch-Popcorn-Hähnchen, Landwurst-Soße und mehr.

Obwohl EggBred seine Türen in den herausfordernden Zeiten der COVID-19-Pandemie öffnete, erlangten sein einzigartiges Konzept und seine köstlichen Angebote in den sozialen Medien schnell Popularität. Die Instagram-Videos der Marke mit überfüllten Sandwiches und klebrigem Eigelb erzielten schnell Tausende von Aufrufen.

EggBred plant, in den nächsten Jahren zehn weitere Franchise-Standorte zu eröffnen, um Frühstücksliebhaber im ganzen Land zu bedienen. Der Standort in Long Beach, der Ende Januar oder Anfang Februar eröffnet, zielt darauf ab, der Gemeinde von Köchen zubereitete, geschmackvolle und zum Mitnehmen geeignete Frühstücksoptionen zu bieten.

Folgen Sie EggBred auf Instagram, um Updates zum kommenden Long Beach Store zu erhalten. Der Shoreline Gateway Tower am 777 E. Ocean Boulevard verspricht, das perfekte Zuhause für die innovativen und köstlichen Frühstückskreationen von EggBred zu sein.