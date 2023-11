Neues Spiel von MMO Veterans zielt darauf ab, die Interaktion und Eigentümerschaft der Spieler zu revolutionieren

Ein Team erfahrener MMO-Veteranen, darunter Jeffrey Butler, einer der ursprünglichen Produzenten von EverQuest, entwickelt derzeit ein ehrgeiziges neues Online-Spiel namens Avalon. Das Projekt verspricht nicht nur, mehrere Schauplätze und Genres abzudecken, sondern nutzt auch modernste KI-Technologie, um die Spielerinteraktion und die Charaktererstellung zu verbessern. Darüber hinaus soll das Konzept des Eigentums an Vermögenswerten durch die Implementierung einer Blockchain-ähnlichen Authentifizierung revolutioniert werden.

Mit einem Team aus erfahrenen Entwicklern, die an bekannten Titeln wie World of Warcraft, Call of Duty, Elden Ring und Diablo gearbeitet haben, hat Avalon in der Spielebranche große Aufmerksamkeit erregt. Die Besonderheit des Spiels ist seine Fähigkeit, nahtlos zwischen verschiedenen Schauplätzen und Genres zu wechseln, sodass Spieler zu seiner einzigartigen Geschichte und übergreifenden Erzählung beitragen können.

Hinter den Kulissen setzt Avalon fortschrittliche KI-Tools ein, um die Charaktererstellung und Interaktion zu erleichtern. Es nutzt beispielsweise das Popul8-Tool, ein leistungsstarkes prozedurales Generierungssystem, das eine große Vielzahl von Nicht-Spieler-Charaktermodellen (NPCs) erstellen kann. Darüber hinaus fungiert Inworld AI als integrierter ChatGPT für NPCs, generiert Dialoge und verleiht Charakteren basierend auf den Eingabeaufforderungen der Entwickler unterschiedliche Persönlichkeiten.

Beim Betrachten des Teaser-Trailers scheint Avalon ein alltägliches MMO-Erlebnis zu sein, vollgestopft mit unauffälligen Kampfsequenzen, die von Fantasy-Schwertkämpfen bis hin zu Sci-Fi-Mech-Kämpfen reichen. Bei näherer Betrachtung lassen sich jedoch Einblicke in Sims-ähnliche Hausbau- und Städtebauelemente erkennen, die auf das Potenzial einer spielergesteuerten Entwicklung hinweisen.

Der vielleicht faszinierendste Aspekt von Avalon liegt in der Umsetzung einer virtuellen Wirtschaft und „digitalen Souveränität“. Spieler haben die Möglichkeit, Vermögenswerte und Welten innerhalb des Spiels zu besitzen, mit der zusätzlichen Funktion, diese zwischen verschiedenen Spielen und Plattformen übertragen zu können. Diese Eigentumsübertragung wird von Avalon mithilfe der Blockchain-Technologie authentifiziert und bietet Spielern eine sichere und überprüfbare Möglichkeit zur Überprüfung digitaler Vermögenswerte.

Auch wenn die Idee, ein Metaversum aufzubauen und die Blockchain-Technologie zu integrieren, ehrgeizig klingen mag, ist es wichtig, solche Ziele mit Skepsis anzugehen. Dennoch ist das Entwicklerteam von Avalon entschlossen, ein Erlebnis zu liefern, das es den Spielern ermöglicht, die Spielwelt nach ihren Wünschen zu gestalten. Nur die Zeit wird zeigen, ob Avalon die Misserfolge früherer Versuche überwinden und das MMO-Genre, wie wir es kennen, revolutionieren kann.

