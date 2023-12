Das Ende einer Ära: Der Abriss des legendären 94. Aero Squadron-Restaurants beginnt

Nach fast 50 Jahren in Betrieb hat das beliebte Restaurant der 94. Aero Squadron am Flughafen Van Nuys seine Pforten geschlossen und steht nun vor dem Abriss. Das mit Efeu bewachsene Restaurant, das für seine bezaubernden Gärten und die Aussicht auf die Landebahn bekannt ist, wurde im November 1973 eröffnet und am 20. Mai 2022 offiziell geschlossen. In einer Erklärung auf der Website des Restaurants wird den treuen Kunden und der Luftfahrtgemeinschaft für ihre Unterstützung im Laufe der Jahre gedankt.

Das vom Piloten des Zweiten Weltkriegs, David Tallichet, gegründete Restaurant der 94th Aero Squadron war Teil der Specialty Restaurants Corporation, zu der auch andere namhafte Lokale wie das Proud Bird in der Nähe von LAX gehörten. Tallichets Vision bestand darin, die Gäste in ein „ausgebombtes“ französisches Schloss in die Vergangenheit zu versetzen und dabei ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis mit der Liebe zur Luftfahrt zu verbinden.

Die Ära des Restaurants ist jedoch zu Ende gegangen, da Abbruchtrupps daran arbeiten, das Gebäude abzubauen. Nur das bekannte 94.-Schild ist noch übrig und dient als letzte Erinnerung an die Präsenz des legendären Restaurants. An seiner Stelle wird ein Industriegebäude errichtet, das das Ende einer Ära für die Gemeinschaft des Flughafens Van Nuys markiert.

Die Schließung des Restaurants der 94. Aero-Staffel hinterlässt eine Lücke in der lokalen Luftfahrtszene. Jahrzehntelang konnten Gäste eine Mahlzeit genießen und dabei zusehen, wie Flugzeuge nur einen Steinwurf entfernt starteten und landeten. Es ist ein Treffpunkt für Flugbegeisterte, Piloten und Einheimische gleichermaßen, der Erinnerungen schafft und Kontakte knüpft.

Während der Abriss stattfindet, bleiben in der Luftfahrtgemeinschaft schöne Erinnerungen an das Restaurant der 94. Aero Squadron und die Rolle, die es bei der Bereicherung des Van Nuys Airport-Erlebnisses spielte. Während ein neues Industriegebäude die Landschaft neu gestalten wird, wird der Geist des legendären Restaurants in den Herzen derer, die seine Geschichte und Atmosphäre schätzten, weiterleben.