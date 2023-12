Baldwin Vineyards schließen nach 42 erfolgreichen Jahren: Ein liebevoller Abschied

By

Baldwin Vineyards, ein beliebtes Familienweingut in Pine Bush, New York, hat die herzzerreißende Ankündigung gemacht, dass es nach 42 Jahren Betrieb schließen wird. Die Neuigkeiten wurden auf ihren Social-Media-Plattformen geteilt, wo sie ihre Dankbarkeit für die unerschütterliche Unterstützung und Loyalität ausdrückten, die sie im Laufe der Jahre von ihren Kunden erhalten haben.

Inhaberin Wendy Baldwin-Landolina teilte in einer Erklärung mit, dass die Entscheidung zur Schließung schwierig sei, sie jedoch getroffen wurde, um mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Der letzte Betriebstag des Weinguts wird am 31. Dezember sein, an dem sie sich herzlich von ihren treuen Gönnern verabschieden.

Um ihre langjährige Präsenz im Hudson Valley zu würdigen, hat Baldwin Vineyards am 16. und 17. Dezember ein Abschiedswochenende geplant, das Live-Musik, Rabatte von bis zu 35 %, Fingerfood, Weinauktionen und Preise bietet. Ziel dieser Veranstaltung ist es, ihren Kunden eine letzte Gelegenheit zu geben, auf ein Glas anzustoßen, wertvolle Erinnerungen zu schaffen und sich in einer Feier voller Nostalgie vom Baldwin Winery zu verabschieden.

Im Laufe der Jahre ist Baldwin Vineyards für seinen außergewöhnlichen Erdbeerwein bekannt geworden, eine Ode an die reichhaltigen Produkte der Region. Sie haben eine bedeutende Rolle in der lokalen Weinszene gespielt und den Besuchern ein wunderbares Erlebnis im malerischen Ulster County geboten.

Während ihre Schließung zweifellos ein Verlust für Weinliebhaber und Tagesausflügler im Hudson Valley ist, werden die gemeinsamen Erinnerungen und die Auswirkungen, die sie auf die Gemeinde hatten, bleiben. Das Erbe von Baldwin Vineyards wird durch die geschätzten Momente und Flaschen Wein weitergeführt, die Kunden im Laufe der Jahre gesammelt haben.

Weitere Informationen zu ihren Abschiedsveranstaltungen und mehr über ihre Weine finden Sie unter baldwinvineyards.com.