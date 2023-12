Chemischer Notfall in La Porte erfordert Schutz vor Ort

Zusammenfassung: Ein chemischer Notfall bei ALTIVIA Specialty Chemicals in La Porte, Texas, führte dazu, dass eine Schutzanordnung erlassen und später aufgehoben wurde. Acht Personen wurden aufgrund der Exposition ins Krankenhaus eingeliefert, befanden sich jedoch in einem stabilen Zustand. Ursache für den Notfall war die chemische Freisetzung von Phosgen.

In La Porte, Texas, herrschte am Montagnachmittag ein chemischer Notfall, der die Behörden dazu veranlasste, eine Schutzanordnung zu erlassen. Die Anordnung war etwa eine Stunde in Kraft, bevor sie aufgehoben wurde, was den Anwohnern Erleichterung verschaffte. Als Ursache des Notfalls wurde nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde eine chemische Freisetzung von Phosgen identifiziert.

Beamte des Büros von Richterin Lina Hildago bestätigten, dass acht Personen in Krankenhäuser transportiert wurden, nachdem sie bei ALTIVIA Specialty Chemicals der Chemikalie ausgesetzt waren. Glücklicherweise befanden sich alle acht Personen Berichten zufolge beim Verlassen der Einrichtung in einem stabilen Zustand. Notfallteams reagierten umgehend, um die Situation zu bewältigen, und als die Bedrohung nachließ, begannen sie mit der Demobilisierung. Die vorsorgliche Überwachung wird weiterhin von der Harris County Pollution Control durchgeführt.

ALTIVIA Specialty Chemicals veröffentlichte eine Erklärung, in der es den Vorfall bestätigte. Sie meldeten einen Bruch einer Druckentlastungsvorrichtung in ihrem Werk in La Porte, was zur Freisetzung von Phosgen führte. Obwohl es Hinweise darauf gab, dass sich die Dämpfe möglicherweise über die südliche Zaunlinie der Anlage hinaus ausgebreitet haben, versicherte ALTIVIA, dass die Prozesse eingestellt und die Freisetzung eingedämmt worden sei. Glücklicherweise wurden in ihrer Einrichtung keine Verletzten gemeldet.

Phosgen ist nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention ein giftiges Gas, das bei Exposition schwere Atemnot und andere gesundheitliche Komplikationen verursachen kann. Die Sicherheit der Mitarbeiter, der Nachbargemeinden und der Umwelt hat für ALTIVIA weiterhin oberste Priorität, da das Unternehmen eng mit der Stadt La Porte, Harris County und anderen relevanten Behörden zusammenarbeitet, um die Situation zu bewältigen.

Die schnelle Reaktion und die erfolgreiche Eindämmung des Chemieunfalls sind ein Beweis für die Koordination und Sorgfalt der beteiligten Notfallmanagementteams. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen werden die Sicherheitsmaßnahmen überprüft und verstärkt, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.