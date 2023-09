Der ultimative Leitfaden zu den modernsten Android-Smart-TVs für 2023

By

Wir stellen Ihnen den ultimativen Leitfaden zu den modernsten Android-Smart-TVs für das Jahr 2023 vor. Mit dem beispiellosen technologischen Fortschritt haben diese 8 erstaunlichen Android-Smart-TVs die Essenz der Innovation eingefangen und atemberaubende Bilder, beeindruckenden Sound und erweiterte Funktionen nahtlos miteinander verbunden um Ihr Unterhaltungserlebnis zu revolutionieren. Ganz gleich, ob Sie Gaming-Enthusiast oder Filmliebhaber sind oder einfach nur ein smartes Upgrade für Ihr Wohnzimmer suchen, diese Android-Smart-TVs bieten die perfekte Kombination aus Stil, Funktionalität und Innovation. Machen Sie sich bereit, mit diesen 8 bemerkenswerten Android-Smart-TVs für 2023 in die Zukunft des Fernsehens einzutauchen.

Hisense A4-Serie 43-Zoll-FHD-Smart-Android-Fernseher

Der 4-Zoll-FHD-Smart-Android-Fernseher der Hisense A43-Serie ist ein funktionsreicher Fernseher, der ein scharfes und farbenfrohes Bild bietet. Mit seiner Full-High-Definition-Auflösung und der leistungsstarken LED-Hintergrundbeleuchtung können Sie atemberaubende Bilder genießen. Die Bewegungsrate von 120 sorgt für flüssige Bewegungen und ist somit perfekt für Sport, Filme und Spiele geeignet. Der Spielemodus reduziert die Eingabeverzögerung für ein besseres Spielerlebnis, während der Sportmodus die Einstellungen für ein noch intensiveres Sporterlebnis optimiert. Der Fernseher bietet außerdem Kompatibilität mit Alexa und verfügt über integrierten Chromecast. Insgesamt bietet der 4-Zoll-FHD-Smart-Android-Fernseher der Hisense A43-Serie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hauptmerkmale

– Full High Definition-Auflösung mit 1080p-LCD-Bildschirm

– Bewegungsrate 120 für rasante Action

– Spielemodus für ein verbessertes Spielerlebnis

– Sportmodus für optimierte Sportinhalte

– Chromecast Built-in für einfaches Streaming

– Alexa-Kompatibilität für Sprachsteuerung

Spezifikationen:

- Farbe schwarz

– Abmessungen: 7.17 L x 37.60 B x 23.86 H

– Größe: 43 Zoll

Vorteile:

– Scharfes und farbenfrohes Bild

– Reibungslose Aktion mit Bewegungsrate 120

– Verbessertes Spielerlebnis mit Spielemodus

– Optimierte Sportinhalte mit Sportmodus

– Einfaches Streaming mit integriertem Chromecast

– Komfortable Sprachsteuerung mit Alexa-Kompatibilität

Nachteile:

– Langsame TV-Software

– Nicht kompatibel mit allen Android-Apps

– Langsame Reaktionszeit beim Einschalten und Ändern von Funktionen

Insgesamt bietet der 4-Zoll-FHD-Smart-Android-Fernseher der Hisense A43-Serie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es bietet ein scharfes und farbenfrohes Bild, flüssige Action mit einer Bewegungsrate von 120 und ein verbessertes Spielerlebnis im Spielemodus. Der Sportmodus optimiert die Einstellungen für das beste Sporterlebnis, während der integrierte Chromecast einfaches Streaming ermöglicht. Der Fernseher bietet außerdem Alexa-Kompatibilität für eine bequeme Sprachsteuerung. Allerdings ist zu beachten, dass die TV-Software langsam sein kann und möglicherweise nicht mit allen Android-Apps kompatibel ist. Darüber hinaus kann die Reaktionszeit beim Einschalten und Ändern von Funktionen langsam sein. Dennoch ist der 4-Zoll-FHD-Smart-Android-Fernseher der Hisense A43-Serie eine stilvolle und funktionsreiche Option für alle, die einen erschwinglichen Smart-TV suchen.

TCL 32″ Class 3-Serie Full HD 1080p Smart Google TV – 32S356

Der TCL 32″ Class 3-Series Full HD 1080p Smart Google TV – 32S356 bietet atemberaubende Full HD-Auflösung, integrierten Google Assistant und eine große Auswahl an Streaming-Apps. Mit Tausenden von Filmen und Shows zur Auswahl, die speziell für Sie zusammengestellt wurden, war es nie einfacher, das zu finden, was Sie sich ansehen möchten. Mit Google TV können Sie auch ganz einfach Inhalte von Ihrem Android- oder iOS-Gerät auf den TCL streamen. Der Fernseher ist in elegantem Schwarz gehalten und hat die Abmessungen 2.90 L x 28.80 B x 17.20 H. Kunden haben dieses Produkt mit 4.1 von 5 Sternen bewertet.

Hauptmerkmale

– Atemberaubende Full-HD-Auflösung

– Google Assistant integriert

– Organisierte Auswahl an Streaming-Apps

– Einfaches Streaming von Android- oder iOS-Geräten

Technische Daten:

- Farbe schwarz

– Abmessungen: 2.90 L x 28.80 B x 17.20 H

Vorteile:

– Scharfe und klare Bildqualität

– Google Assistant-Integration

– Einfaches und schnelles Streaming

- Bezahlbarer Preis

Nachteile:

– Unzureichende interne Lautsprecher

– Fragile Konstruktion

– Begrenzte Hardware-Kontrollen

Der TCL 32S356 Smart Google TV bietet eine beeindruckende Full-HD-Auflösung und eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Google Assistant-Integration und umfangreiche Streaming-Optionen. Es bietet eine klare und scharfe Bildqualität und eignet sich daher für kleinere Räume wie Schlafzimmer oder Küchen. Allerdings liefern die internen Lautsprecher möglicherweise nicht das beste Klangerlebnis und die Konstruktion des Fernsehers ist relativ fragil. Darüber hinaus könnten einige Benutzer das Fehlen von Hardware-Steuerelementen als störend empfinden. Insgesamt bietet der TCL 32S356 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine gute Wahl für alle, die einen preisgünstigen Smart-TV suchen.

NH800UP RF402A-V14 IR-Fernbedienung austauschen

Die Ersatz-IR-Fernbedienung NH800UP RF402A-V14 ist eine kompatible Fernbedienung für Philips Android 4K Ultra HD Smart LED-Fernseher. Es bietet eine schnelle Reaktionszeit von 0.3 Sekunden und kann für eine präzise Steuerung eine Reichweite von bis zu 30 Fuß übertragen. Die Fernbedienung verfügt über Schnellzugriffstasten für den schnellen Zugriff auf Lieblings-Apps wie Netflix, VUDU, YouTube und Google Play. Es gibt keine Sprachsteuerung, aber für diejenigen, die diese Funktion nicht nutzen, funktioniert sie fast genauso gut wie die Originalfernbedienung. Die Fernbedienung ist einfach zu bedienen und erfordert keine Programmierung oder Kopplung. Einfach 2 AAA-Batterien einstecken und schon kann es losgehen. Es bietet eine problemlose Rückgabe und eine 180-tägige Qualitätsgarantie.

Hauptmerkmale

– Kompatibel mit Philips Android TV

– Greifen Sie mit Tastenkombinationen schnell auf Ihre Lieblings-Apps zu

– Schnelle Reaktionszeit von 0.3 Sekunden

– Überträgt eine Reichweite von bis zu 30 Fuß für eine präzise Steuerung

– Keine Programmierung oder Kopplung erforderlich

Technische Daten:

- Farbe schwarz

Vorteile:

– Funktioniert fast so gut wie die Originalfernbedienung

– Einfach zu bedienen, keine Programmierung oder Kopplung erforderlich

– Schnelle Reaktionszeit und große Übertragungsreichweite

– Problemlose Rückgabe und 180-tägige Qualitätsgarantie

Nachteile:

– Verfügt über keine Sprachsteuerung

– Kein Licht auf der Fernbedienung für den nächtlichen Gebrauch

Der NH800UP RF402A-V14 IR-Fernbedienungsersatz ist eine zuverlässige und kostengünstige Alternative zur Originalfernbedienung für Philips Android 4K Ultra HD Smart LED-Fernseher. Mit seiner schnellen Reaktionszeit, der großen Übertragungsreichweite und den Schnellzugriffstasten für den schnellen Zugriff auf Lieblings-Apps bietet es Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Obwohl es keine Sprachsteuerung und kein Licht für den nächtlichen Gebrauch gibt, sind diese Funktionen möglicherweise nicht für jeden unbedingt erforderlich. Insgesamt ist die NH800UP RF402A-V14 eine Überlegung wert, wenn Sie eine Ersatzfernbedienung benötigen, die gut funktioniert und eine problemlose Rückgabe und Qualitätsgarantie bietet.

