Neues Gameplay-Feature in Escape from Tarkov: Vaulting enthüllt

By

Spieler des Multiplayer-FPS-Spiels Escape from Tarkov haben sehnsüchtig auf die Hinzufügung einer neuen Gameplay-Funktion gewartet und es scheint, dass ihre Gebete erhört wurden. Sechs Jahre nach der Alpha-Testphase hat der Entwickler Battlestate Games das Voltigieren als neue Überquerungsmethode vorgestellt, mit der Spieler im Spiel über Hindernisse klettern können.

Unter Voltigieren versteht man in Videospielen das schnelle Manövrieren über tief liegende Barrieren wie Zäune, Tische und Tore. Es ermöglicht den Spielern nicht nur, effizient durch überfüllte Bereiche zu navigieren, sondern fügt dem Gameplay auch ein optisch ansprechendes Element hinzu. Obwohl das Voltigieren in vielen Spielen üblich ist, fehlte es in Tarkov – bis jetzt.

Während eines kürzlichen Livestreams präsentierte Battlestate Games Gameplay-Clips, die die neue Sprungbewegung in Aktion demonstrierten. Obwohl kein konkretes Veröffentlichungsdatum genannt wurde, scheint die Funktion in vollem Gange zu sein und ihre Aufnahme hat in der Community für große Aufregung gesorgt.

„Das ist RIESIG“, rief Dmitri Ogorodnikov, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Battlestate, in einem Tweet aus und drückte damit seine Begeisterung über die Ergänzung aus. Während die anfängliche Skepsis mit Zweifeln an der Bedeutung des neuen Features einherging, wurden diese Bedenken schnell von der Begeisterung der Spieler überschattet.

Der Tweet von Battlestate über das Voltigieren hat nicht nur über 5,000 Likes erhalten und damit die Interaktionen aller anderen Tweets im Livestream übertroffen, sondern auch die Spieler auf Reddit haben echte Begeisterung zum Ausdruck gebracht. Obwohl es Kritik und sarkastische Bemerkungen gibt, war die allgemeine Resonanz positiv und enthusiastisch, und die Spieler warteten sehnsüchtig auf die reibungslosere Navigation, die das Voltigieren in das Spiel bringen wird.

Ein Spieler auf Reddit, kentrak, teilte seine Begeisterung mit und sagte: „Ich werde nicht lügen, das ist eines der Dinge, auf die ich mich auf der Roadmap am meisten gefreut habe, auch wenn es relativ simpel erscheint. Es fühlt sich einfach so viel reibungsloser an, wenn es funktioniert.“ Andere haben mögliche Verbesserungen vorgeschlagen, beispielsweise die Anpassung der Sprunghöhe und die Einbeziehung von Gewichtsmechaniken.

Als Außenseiter der Tarkov-Gemeinschaft ist es erfrischend, Zeuge des echten Engagements und der Vorfreude zu werden, die mit der Einführung des Voltigierens verbunden sind. Auch wenn ich mir sein Ausmaß vielleicht nicht ganz vorstellen kann, ist es offensichtlich, dass dieses neue Gameplay-Feature für Escape from Tarkov-Spieler von großer Bedeutung und Spannung ist.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist Voltigieren in Videospielen?

Voltigieren ist eine Traversierungsmechanik in Videospielen, die es Spielern ermöglicht, schnell über tief liegende Hindernisse wie Zäune, Tische oder Tore zu klettern oder zu springen. Es ermöglicht eine reibungslosere Navigation und behält den Vorwärtsdrang in unübersichtlichen Bereichen bei.

2. Wann wird die Voltigierfunktion in Escape from Tarkov verfügbar sein?

Der Veröffentlichungstermin für die Voltigierfunktion in Escape from Tarkov wurde noch nicht bekannt gegeben. Basierend auf dem von Battlestate Games präsentierten Gameplay-Material scheint die Entwicklung der Funktion jedoch bereits weit fortgeschritten zu sein.

3. Wie reagieren die Spieler auf die Hinzufügung des Voltigierens im Spiel?

Die Spieler haben echte Begeisterung und Begeisterung für die Einführung des Voltigierens in Escape from Tarkov gezeigt. Obwohl es einige Kritikpunkte und Sarkasmus gibt, war die allgemeine Resonanz positiv, und die Spieler waren gespannt auf die flüssigere Navigation und das verbesserte Gameplay, die das Spiel mit sich bringen wird.