Hunderte von OpenAI-Mitarbeitern fordern den Rücktritt des Vorstands nach dem Sturz des CEO

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse haben mehr als 500 OpenAI-Mitarbeiter nach der unerwarteten Absetzung von CEO Sam Altman den Rücktritt des Vorstands des Unternehmens gefordert. An diesem turbulenten Wochenende wurde Altman auch von Microsoft eingestellt, was die Spannungen innerhalb der Organisation weiter verschärfte.

In einem von CNN erhaltenen Brief warfen die Mitarbeiter dem Vorstand vor, Altmans Entlassung falsch gehandhabt und keine ausreichenden Beweise für ihre Ansprüche gegen ihn vorgelegt zu haben. Sie äußerten auch Unzufriedenheit mit der Verhandlungstaktik des Vorstands und stellten dessen Kompetenz und Urteilsvermögen in Frage.

Um ihre Missbilligung zu demonstrieren, drohten die Mitarbeiter damit, sich Altman bei Microsoft anzuschließen, sofern der Vorstand nicht zurücktritt und Altman und Greg Brockman, den ehemaligen OpenAI-Präsidenten, der ebenfalls abgesetzt wurde, wieder einsetzt. Zu den Unterzeichnern gehören Mira Murati, die zuvor als Altmans Interimsnachfolgerin fungierte, und Ilya Sutskever, Mitbegründer und Chefwissenschaftler von OpenAI.

Nach dem öffentlichen Aufruhr, der durch Altmans Abgang verursacht wurde, veröffentlichte Sutskever eine Entschuldigung auf X, in der er seine Beteiligung an der Führungskrise ansprach. Er drückte sein Bedauern über sein Handeln aus und betonte sein Engagement für die Wiedervereinigung des Unternehmens und die Sicherung seiner Erfolge.

Dieser interne Konflikt bei OpenAI wirft ein Licht auf die Unsicherheit über die Zukunft der drei nicht angestellten Vorstandsmitglieder des Unternehmens. In dem Brief der Mitarbeiter heißt es außerdem, dass die Vorstandsmitglieder vorgeschlagen hätten, dass die Zerstörung des Unternehmens mit der Mission von OpenAI, die Vorteile der künstlichen allgemeinen Intelligenz für die Menschheit sicherzustellen, im Einklang stünde – eine Behauptung, die den Vorwurf der Mitarbeiter noch verstärkte.

Darüber hinaus unterstreicht dieser Vorfall die Loyalität und Unterstützung, die Altman unter den OpenAI-Mitarbeitern genießt, und bietet Microsoft die Möglichkeit, aus der Situation Kapital zu schlagen. In dem Schreiben wurde erwähnt, dass Microsoft den Mitarbeitern freie Stellen im Unternehmen zugesichert habe.

Während sich diese Geschichte weiterentwickelt, bleibt abzuwarten, wie sich die Führungskrise von OpenAI entwickeln wird und ob den Ansprüchen der Mitarbeiter entsprochen wird.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Warum forderten die OpenAI-Mitarbeiter den Rücktritt des Vorstands?

Die OpenAI-Mitarbeiter glaubten, dass der Vorstand die Entlassung von CEO Sam Altman falsch gehandhabt und keine ausreichenden Beweise für ihre Ansprüche gegen ihn vorgelegt habe. Sie äußerten auch Unzufriedenheit mit der Verhandlungstaktik des Vorstands und stellten dessen Kompetenz und Urteilsvermögen in Frage.

2. Welche Schlüsselfiguren sind an diesem Vorfall beteiligt?

Sam Altman, der ehemalige CEO von OpenAI, wurde unerwartet von seinem Posten entfernt. Auch Greg Brockman, der frühere Präsident, wurde vom Vorstand abberufen. Mira Murati, ursprünglich als Altmans Interimsnachfolgerin vorgesehen, und Ilya Sutskever, Mitbegründerin und Chefwissenschaftlerin von OpenAI, waren Unterzeichner des Mitarbeiterbriefs.

3. Wie war die Antwort von Microsoft?

Microsoft hat den OpenAI-Mitarbeitern versichert, dass es im Unternehmen freie Stellen gibt.

4. Wie ging Ilya Sutskever mit seiner Beteiligung an der Führungskrise um?

