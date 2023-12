Der Bürgermeister von Newark priorisiert integratives Wachstum und bezahlbaren Wohnraum

Der Bürgermeister von Newark, Ras Baraka, setzt sich dafür ein, dass die Stadt weiter wächst und gleichzeitig ihre historische Identität und ihren Zweck bewahrt. Bei seiner Rede auf dem jüngsten Newark Summit betonte Baraka, wie wichtig es sei, allen Einwohnern gleiche Chancen zu bieten, und betonte, dass Newark schon immer eine Stadt voller Möglichkeiten für Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben gewesen sei.

Baraka räumte ein, dass der zunehmende Wohlstand und die Entwicklung Newarks nicht die Bedürfnisse und Träume der gesamten Gemeinschaft in den Schatten stellen dürfen. Er betonte, wie wichtig es sei, die vielfältige Kultur Newarks zu bewahren, die durch ihre Geschichte der Einwanderer, des verarbeitenden Gewerbes, der Kunst und der Kreativität geprägt sei. Während Baraka die Fortschritte feierte, betonte er die Notwendigkeit, wirtschaftliche Ungleichheiten anzugehen, um eine nachhaltige Zukunft aufzubauen.

Eine der größten Herausforderungen für Newark ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, den Baraka als das dringendste Problem der Stadt anerkennt. Er betonte, wie wichtig es sei, das Wohnangebot zu erweitern, um den Bedürfnissen aller Bewohner gerecht zu werden, unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Hintergrund. Baraka betonte auch die Notwendigkeit zusätzlicher städtischer Ressourcen, darunter mehr Polizisten, Feuerwehrleute, DPW-Mitarbeiter und Beamte zur Durchsetzung von Vorschriften, um das Wachstum von Newark effektiv zu unterstützen.

Als Baraka das Problem der Gentrifizierung ansprach, erkannte er den Zufluss von Investitionskapital in die Stadt, der zu steigenden Wohnkosten führte. Er schlug jedoch eine Lösung vor, die den Bau von mehr Wohnraum auf verschiedenen Ebenen sowohl innerhalb der Stadt als auch in den Vororten vorsieht. Durch die Schaffung erschwinglicherer Wohnmöglichkeiten in der gesamten Region kann die Belastung des Newarker Wohnungsmarkts gemildert werden, was sowohl den derzeitigen Bewohnern als auch den Neuankömmlingen zugutekommt.

Neben dem Engagement für bezahlbaren Wohnraum betonte Baraka Newarks Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimawandel. Die Stadt plant, ihren hohen Hitzeinselindex anzugehen und das Überschwemmungsrisiko durch die Einführung grüner Dächer, die Förderung der Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur und die Förderung der Solarentwicklung zu verringern.

Insgesamt beinhaltet die Vision des Bürgermeisters von Newark, Ras Baraka, für die Stadt einen umfassenden Wachstumsansatz, der integrative Wirtschaftsentwicklung, bezahlbaren Wohnraum, Nachhaltigkeit und die Erhaltung des einzigartigen kulturellen Erbes von Newark umfasst. Durch die Priorisierung dieser Aspekte möchte er sicherstellen, dass Newark eine lebendige und gleichberechtigte Stadt für alle Einwohner bleibt.