Netflix liefert eine herausragende Auswahl an Filmen für Dezember 2023

Zusammenfassung: Netflix hat seine Reihe hochgelobter Filme für die Weihnachtszeit im Dezember 2023 vorgestellt. Während Superhelden die Sammlung dominieren, gibt es auch Optionen für diejenigen, die Nicht-Comic-Filme bevorzugen. Alle Filme auf der Liste haben bei Rotten Tomatoes eine Bewertung von mindestens 90 % erhalten, sodass es sich lohnt, sie auf Ihre Beobachtungsliste zu setzen.

Das überarbeitete Selbstmordkommando schlägt auf Netflix hart zu

Netflix serviert mit „The Suicide Squad“, einer deutlich verbesserten Version des Films von 2016, ein actiongeladenes Vergnügen. Unter der Regie von James Gunn, bekannt für seine Arbeit an Marvels „Guardians of the Galaxy“, bringt dieser von der Kritik gefeierte Film eine vielfältige Gruppe von Antihelden auf einer Mission zusammen, die Welt zu retten. Mit seiner gewalttätigen und dennoch unterhaltsamen Handlung erwartet den Zuschauer ein unterhaltsames und spannendes Erlebnis.

Shazam! Bringt eine neue Sicht auf Superhelden

Wenn Sie nach einer erfrischenden Variante von Superheldenfilmen suchen, ist „Shazam!“ genau das Richtige für Sie. ist die perfekte Wahl. Dieser 2019 erschienene, unbeschwerte Film folgt der Reise von Billy Batson, einem Pflegekind, das sich in einen erwachsenen Superhelden verwandelt, indem es das Zauberwort „Shazam!“ sagt. Mit einer perfekten Mischung aus Comedy und hohem Einsatz ist „Shazam!“ bietet ein lustiges und unterhaltsames Superhelden-Erlebnis, das Lust auf mehr macht.

„Mai, Dezember“ glänzt als Netflix-Original

Unter der Regie von Todd Haynes erzählt „May December“ die fesselnde Geschichte einer Schauspielerin, die sich auf eine kontroverse Rolle vorbereitet. Die Schauspielerin spielt darin eine echte Frau, die dafür berüchtigt ist, eine Affäre mit einer Minderjährigen zu haben. Dabei lernt sie die Frau kennen, die sie spielen wird, was zu neuen Belastungen und Herausforderungen führt. Dieses von der Kritik gefeierte Drama, das bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere feierte, hat bereits für viel Aufsehen bei Auszeichnungen gesorgt und ist daher ein unbedingt anzusehendes Netflix-Original.

„Wonder Woman“ erklingt auf der großen Leinwand

Im Jahr 2017 begeisterte Wonder Woman das Publikum mit ihrem ersten eigenständigen Film. Gal Gadot verkörpert mühelos diesen legendären Superhelden, der sich auf die Mission begibt, einen großen Krieg zu stoppen, der die Zivilisation verschlingt. Unter der Regie von Patty Jenkins ist „Wonder Woman“ nicht nur ein spannendes Action-Abenteuer, sondern auch ein Kommentar zur Natur der Menschheit. Mit seiner inspirierenden Handlung und den unvergesslichen Darbietungen gilt dieser Film als eine der besten filmischen Errungenschaften von DC.

Liebe und Monster – Ein verborgenes Juwel kommt zum Vorschein

Obwohl „Love and Monsters“ bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 übersehen wurde, ist es ein charmanter und entzückender Kreaturenfilm, der Anerkennung verdient. Der Film spielt in einer postapokalyptischen Welt, die von Monstern überrannt wird, und folgt Joel Dawson, der sich auf eine gefährliche Reise begibt, um seine Liebe wiederzufinden. Mit seiner liebenswerten Geschichte und fesselnden Bildern ist „Love and Monsters“ ein Film, den man unbedingt gesehen haben muss und der dem Genre eine einzigartige Wendung bietet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Netflix für Dezember 2023 ein beeindruckendes Filmangebot für die unterschiedlichsten Geschmäcker bietet. Von Superhelden-Blockbustern bis hin zu zum Nachdenken anregenden Dramen werden diese von der Kritik gefeierten Filme die Zuschauer die ganze Weihnachtszeit über unterhalten.

