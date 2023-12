Vier Paare wegen Plan zur Ausbeutung adoptierter Kinder angeklagt

Vier Paare in der Mitte von Michigan werden wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem Plan zur Adoption von Kindern aus finanziellen Gründen und anschließendem Missbrauch mit schweren Anklagen konfrontiert. Die Generalstaatsanwaltschaft von Michigan hat zahlreiche Anklagen wegen Kindesmissbrauchs gegen Joel und Tammy Brown sowie Jerry und Tamal Flore, alle Einwohner von DeWitt, Michigan, bekannt gegeben.

Die Anklagen basieren auf Beweisen, die im Zusammenhang mit dem Missbrauch von acht Kindern gesammelt wurden, die seit 2007 von den Paaren adoptiert wurden. Gegen jeden der vier Erwachsenen werden gesonderte Anklagen erhoben, unter anderem wegen Kindesmissbrauchs in unterschiedlichem Ausmaß, Verschwörung zum Kindesmissbrauch und Unterlassung Kindesmissbrauch melden. Das Ehepaar Flore sieht sich mit den meisten Anklagen konfrontiert, darunter mehrere Anklagepunkte wegen Kindesmissbrauchs ersten Grades, der mit einer lebenslangen Haftstrafe geahndet werden kann.

Den Paaren wird eine Verschwörung zur Adoption von Kindern aus finanziellen Gründen vorgeworfen. Joel Brown, ein ehemaliger Mitarbeiter der Kinderbetreuungsbehörde des Michigan Department of Health and Human Service, nutzte sein Fachwissen in Kindesmissbrauchsermittlungen, um der Entdeckung des anhaltenden Missbrauchs in seinem Haus zu entgehen und das der Flores.

Der Missbrauch, den diese adoptierten Kinder erduldeten, wurde als Disziplinierung getarnt. Die Kinder wurden unter dem Vorwand der Disziplinierung über längere Zeit routinemäßig und systematisch geistig und körperlich misshandelt. Es wird angenommen, dass die Familien zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil mindestens 30 Kinder adoptiert oder in Pflege genommen haben.

Die Anklage gegen jeden Adoptivelternteil lautet wie folgt: Joel Brown wird in fünf Anklagepunkten angeklagt, Tammy Brown in drei Anklagepunkten, Jerry Flore in 11 Anklagepunkten und Tamal Flore in 17 Anklagepunkten.

Diese schockierenden Anschuldigungen offenbaren ein Versagen nicht nur in der moralischen und rechtlichen Verantwortung derjenigen, die mit der Betreuung der Kinder betraut sind, sondern auch in unseren Systemen, die das Wohlergehen der Kinder in Gewahrsam gewährleisten sollen. Der Fall wurde von der Generalstaatsanwaltschaft von Michigan in Zusammenarbeit mit dem Büro des Sheriffs von Clinton County übernommen. Die Paare haben bis Freitag Zeit, sich den Behörden zu stellen.

