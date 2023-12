Schulden loswerden und viel sparen: Wie eine Frau die Kunst des Budgetierens meisterte

Carly DeFelice, die Community Managerin eines Coworking Space in Texas, hat es geschafft, durch die Einhaltung eines strengen Budgetplans beeindruckende finanzielle Ziele zu erreichen. DeFelice war zuvor mit Schulden in Höhe von 35,000 US-Dollar belastet, zahlte diese erfolgreich ab und häufte bis zu ihrem 100,000. Geburtstag Investitionen in Höhe von über 26 US-Dollar an. Mittlerweile ist sie 38 Jahre alt und hat ihre Ersparnisse weiter auf beeindruckende 400,000 US-Dollar erhöht, während sie gleichzeitig ein Jahresgehalt von 58,000 US-Dollar verdient.

Während die großen Zahlen sicherlich bemerkenswert sind, ist es DeFelices Fähigkeit, kleinere Ausgaben effektiv zu verwalten, die sie wirklich auszeichnet. Beispielsweise gab sie im September nur 123.65 Dollar für Lebensmittel aus – eine Leistung angesichts der steigenden Lebensmittelpreise. DeFelice erreicht dies, indem sie ihre Mahlzeiten sorgfältig plant und sich an ihre Einkaufsliste hält.

DeFelice stellt jede Woche 120 US-Dollar aus ihrem Budget zur Verfügung, um Lebensmittel zu finanzieren. Indem sie ihre wesentlichen Einkäufe wie Treibstoff für ihr Auto und Lebensmittel priorisiert, stellt sie sicher, dass ihre Ausgaben mit ihren finanziellen Zielen übereinstimmen. Um ihr Lebensmittelbudget einzuhalten, plant sie ihre Mahlzeiten für die Woche sorgfältig und entscheidet sich oft für große Mengen Abendessen, die sie im Voraus zubereiten kann. Sie trägt die benötigten Zutaten in ihr Budget-Tagebuch ein und erstellt eine Einkaufsliste, die sie mit in den Laden nimmt.

DeFelices Einhaltung ihrer Liste ist entscheidend, um Impulskäufe zu vermeiden, die ihr Budget gefährden könnten. Dieser Ansatz geht über Lebensmittel hinaus und erstreckt sich auch auf soziale Aktivitäten. Auch wenn in ihrem Budget nur bescheidene 50 US-Dollar für ein Abendessen oder Getränke mit Freunden vorgesehen sind, schlägt DeFelice proaktiv erschwingliche Optionen vor, um sicherzustellen, dass ihre Ausgaben mit ihren finanziellen Zielen in Einklang stehen. Sie betont, dass sie durch gezieltes Ausgeben Käufe vermeiden kann, die wenig Bedeutung haben, und sich auf Erlebnisse konzentrieren kann, die wirklich wichtig sind.

Indem DeFelice ein Gleichgewicht zwischen einem pulsierenden sozialen Leben und umsichtigen finanziellen Entscheidungen gefunden hat, hat er die Kunst entdeckt, den Genuss zu maximieren und gleichzeitig Geld zu sparen. Wie sie sagt: „Es ist die Erfahrung mit meinen Freunden, die zählt.“ Ihr Erfolg dient als Inspiration für andere, die finanzielle Stabilität anstreben, ohne auf die Freuden des Lebens zu verzichten.

**Zusammenfassung:** Carly DeFelices Engagement bei der Budgetierung hat ihr dabei geholfen, Schulden abzubezahlen und erhebliche Ersparnisse anzuhäufen. Durch die Planung von Mahlzeiten, das Einhalten von Einkaufslisten und den bewussten Umgang mit Sozialausgaben hat DeFelice die Möglichkeit geschaffen, ein erfülltes Leben zu führen und gleichzeitig finanziell umsichtig zu bleiben. Ihre Geschichte ist eine wertvolle Lektion in der Kunst der Budgetierung und der Balance zwischen Geldmanagement und angenehmen Erlebnissen.

