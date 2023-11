Machen Sie sich bereit für die besten Black Friday-Angebote im Jahr 2023

Egal wie chaotisch das Thanksgiving-Dinner auch sein mag, es gibt immer eine Sache, auf die man sich freuen kann – den Black Friday. Mit unglaublichen Rabatten auf virale Schönheitsprodukte, begehrte Mode und Accessoires, erstklassige technische Gadgets und luxuriöse Wohnaccessoires von beliebten Einzelhändlern wie Amazon, Walmart, Target, Best Buy und Nordstrom ist dies der perfekte Zeitpunkt, sich selbst etwas zu gönnen Finden Sie das perfekte Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben.

Der Black Friday im Jahr 2023 fällt auf Freitag, den 24. November, einen Tag nach Thanksgiving. Dieses Datum sollte im Kalender jedes Käufers vermerkt sein, da es massive Preisnachlässe und spannende Angebote in verschiedenen Kategorien verspricht. Machen Sie sich also bereit für etwas Shopping-Magie!

Häufig gestellte Fragen:

1. Wann ist Black Friday 2023?

Der Black Friday 2023 findet am Freitag, den 24. November, nach Thanksgiving statt.

2. Wo kann man am besten Black Friday-Angebote kaufen?

Die größten Preisnachlässe gibt es bei großen Einzelhändlern wie Amazon, Walmart, Target, Best Buy und Nordstrom. Viele dieser Einzelhändler bieten bereits frühe Black Friday-Angebote für beliebte Beauty-, Mode-, Technik- und Haushaltsartikel an. Halten Sie also Ausschau nach unwiderstehlichen Rabatten.

3. Ist Cyber ​​Monday noch relevant?

Tatsächlich ist der Cyber ​​Monday immer noch ein Thema. Im Jahr 27 fällt er auf Montag, den 2023. November. Er ist einer der bedeutendsten Einkaufstage des Jahres und übertrifft in Bezug auf den Umsatz oft den Black Friday. Halten Sie Ausschau nach fantastischen Online-Angeboten und Rabatten.

4. Was ist der Unterschied zwischen Black Friday und Cyber ​​Monday?

Historisch gesehen war der Black Friday ein Synonym für In-Store-Angebote bei stationären Einzelhändlern. Der Schwerpunkt des Cyber ​​Monday liegt hingegen auf dem Online-Shopping. Black Friday bietet in der Regel bessere Angebote für teure Artikel wie Matratzen und Fernseher, während Cyber ​​Monday eher auf Online-Käufe ausgerichtet ist.

Abschließend: Machen Sie sich bereit, die besten Black Friday-Angebote im Jahr 2023 zu ergattern. Egal, ob Sie sich etwas gönnen oder die perfekten Geschenke für andere finden möchten, dieses Shopping-Spektakel ist die perfekte Gelegenheit, bei all Ihren Lieblingsartikeln kräftig zu sparen. Markieren Sie Ihre Kalender und bereiten Sie Ihre Einkaufslisten für ein unvergessliches Black Friday-Erlebnis vor!