Mehrere Restaurants in Zentralflorida wegen Gesundheitsverstößen geschlossen

Aktuellen Daten des Florida Department of Business and Professional Regulation zufolge wurden in der Woche vom 26. November bis 2. Dezember drei Restaurants in Zentralflorida wegen schwerwiegender Gesundheitsverstöße geschlossen. Die Schließungen unterstreichen die Bedeutung regelmäßiger Inspektionen, um die Sicherheit und Hygiene von Lebensmittelbetrieben zu gewährleisten.

Eines der betroffenen Restaurants war Marmalade am 1256 Rockledge Blvd. in Rockledge. Bei ihrer Inspektion stellten die Inspektoren unglaubliche 254 Verstöße fest, von denen vier als höchste Priorität eingestuft wurden. Diese Verstöße reichten von der Verwendung unhygienischer Geräte zur Essenszubereitung bis hin zur unsachgemäßen Lagerung von Rohkost in der Nähe von verzehrfertigen Produkten. Darüber hinaus wurde Nagetieraktivität beobachtet und bestimmte Lebensmittel wurden nicht bei den richtigen Temperaturen gehalten. Obwohl spätere Inspektionen eine Verbesserung zeigten, wartet das Restaurant noch auf eine Folgeinspektion, bevor es wieder öffnen kann.

Ein weiteres Restaurant, Apollo Diner am West Hibiscus Blvd. in Melbourne musste wegen Gesundheitsverstößen ebenfalls geschlossen werden. Die Kontrolleure stellten 16 Verstöße fest, drei davon hatten höchste Priorität. Dazu gehörten Nagetieraktivitäten, unsachgemäßer Umgang mit verschmutztem Geschirr durch Kellner und eine unzureichende Trennung roher Lebensmittel anhand ihrer Kochtemperatur. Obwohl das Restaurant bei einem späteren Besuch die Inspektionsstandards erfüllte, musste es sich mit einem wiederholten Verstoß befassen, bei dem ein Kellner mit Tellergerichten umgegangen war, ohne sich die Hände zu waschen.

In Seminole wurde Miyako Sushi am 2871 Clayton Crossing Way #1087 in Oviedo geschlossen, nachdem Inspektoren 14 Verstöße festgestellt hatten, von denen vier hohe Priorität hatten. Zu diesen Verstößen gehörten die unsachgemäße Trennung von Rohkost, Anzeichen von Kakerlakenaktivität und eine Desinfektionsmittelkonzentration, die über dem zulässigen Wert lag. Obwohl das Restaurant letztendlich die Inspektionsstandards erfüllte, wurde es aufgrund der Schwere der Verstöße strenger überwacht.

Diese Verschlüsse erinnern daran, wie wichtig es ist, in Lebensmittelbetrieben angemessene Gesundheits- und Sicherheitsstandards einzuhalten. Die Teams des Gesundheitsamts arbeiten gewissenhaft daran, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Warnungen und Nachkontrollen sind wichtige Instrumente, um etwaige Probleme umgehend zu beheben. Für Restaurantbesitzer und -personal ist es zwingend erforderlich, der Sauberkeit Priorität einzuräumen und alle Vorschriften einzuhalten, um die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Mehrere Restaurants in Zentralflorida wegen Gesundheitsverstößen geschlossen