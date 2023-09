Eine neue Entdeckung: Pampaphoneus biccai, das größte Raubtier seiner Zeit

In einer kürzlich im Zoological Journal der Linnean Society veröffentlichten Studie hat ein internationales Forscherteam eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Sie haben das hervorragend erhaltene Fossil einer 265 Millionen Jahre alten Art namens Pampaphoneus biccai in der ländlichen Gegend von São Gabriel im Süden Brasiliens gefunden.

Pampaphoneus biccai gehörte zur Gruppe der frühen Therapsiden, die als Dinocephalier bekannt sind. Er war der größte und blutrünstigste Fleischfresser seiner Zeit und beherrschte Südamerika 40 Millionen Jahre vor den Dinosauriern. Das Fossil umfasst einen vollständigen Schädel und Skelettknochen und liefert wertvolle Einblicke in seine Morphologie.

Dinozephalier waren eine der großen Gruppen großer Landtiere, die vor dem größten Artensterben auf der Erde an Land gediehen. Pampaphoneus biccai ist ein Mitglied dieser Gruppe, die dicke Schädelknochen hatte, was ihnen ihren Namen gab, der auf Griechisch „schrecklicher Kopf“ bedeutet. Während Dinozephalien in Südafrika und Russland gut bekannt sind, macht diese Entdeckung Pampaphoneus biccai zur einzigen bekannten Art in Brasilien.

Das Fossil wurde in Gesteinen des mittleren Perm gefunden, einem Gebiet, in dem Knochen selten sind, aber oft angenehme Überraschungen bereithalten. Die Entdeckung eines neuen Pampaphoneus-Schädels ist entscheidend, um ihn von seinen russischen Verwandten zu unterscheiden und unser Wissen über diese faszinierende Kreatur zu erweitern.

Das neue Pampaphoneus-Fossil ist der zweite Schädel, der jemals in Südamerika gefunden wurde, und er ist größer und besser erhalten als der erste. Ihre Größe und ihr Gebiss lassen darauf schließen, dass sie die gleiche ökologische Rolle spielte wie moderne Großkatzen, da sie über scharfe Eckzähne verfügte, die zum Fangen von Beute geeignet waren. Es handelte sich um ein geschicktes Raubtier, das sich von kleinen bis mittelgroßen Tieren ernähren konnte, und sein Biss war stark genug, um Knochen zu zerkauen, ähnlich wie bei heutigen Hyänen.

Forscher schätzen, dass die größten Pampaphoneus-Individuen eine Länge von fast drei Metern und ein Gewicht von etwa 400 kg erreichen könnten. Es wird angenommen, dass zu seinen potenziellen Beutetieren der kleine Dicynodont Rastodon und die riesige Amphibie Konzhukovia gehörten, die ebenfalls in derselben Region identifiziert wurden.

Diese Entdeckung unterstreicht die Bedeutung des Fossilienbestands Brasiliens und liefert wertvolle Einblicke in die Gemeinschaftsstruktur terrestrischer Ökosysteme kurz vor dem größten Massenaussterben in der Geschichte, das 86 % der Tierarten weltweit auslöschte. Die bemerkenswerte Erhaltung des Fossils bietet einen Einblick in die Vergangenheit und trägt zu unserem Verständnis des prähistorischen Lebens auf der Erde bei.

