Die mit Spannung erwartete Fortsetzung soll 2024 erscheinen

Das legendäre Outcast-Franchise ebnet den Weg für Open-World-Gaming und feiert mit seiner lang erwarteten Fortsetzung mit dem Titel „Outcast: A New Beginning“ ein Comeback. Ein Vierteljahrhundert seit der Veröffentlichung des ersten Spiels können Fans mit einer spannenden Rückkehr rechnen, denn der neue Teil soll am 15. März 2024 erscheinen.

Outcast: A New Beginning wurde von THQ Nordic entwickelt und bietet ein fesselndes Open-World-Erlebnis, das Spieler zurück in die spektakuläre außerirdische Welt von Adelpha führt. Die Produzenten Michael Paeck und Andreas Schmiedecker teilten mit, dass dieses actiongeladene Abenteuer „leichte RPG“-Elemente einführen wird, darunter Fähigkeitsbäume und fesselnde NPC-Dialoge. Dies verleiht dem Gameplay eine neue Ebene an Tiefe und Komplexität.

Mit einer geschätzten Spielzeit von 30–35 Stunden dient Outcast: A New Beginning nicht nur als direkte Fortsetzung, sondern auch als Einstiegspunkt für Neueinsteiger in die Serie. Ursprünglich hieß das Spiel Outcast 2. Die Entscheidung, den Titel umzubenennen, spiegelt das Engagement der Entwickler wider, das Spiel für alle Spieler zugänglich und unterhaltsam zu machen.

Um die Authentizität zu gewährleisten und treue Fans zu würdigen, hat THQ Nordic die ursprünglichen Entwickler wieder zusammengebracht, um zur Entwicklung des Spiels beizutragen. Dies wird zweifellos dazu führen, dass versteckte Überraschungen und Hinweise auf das beliebte Original Outcast enthalten sind.

Optisch scheint das Spiel beeindruckend zu sein und bietet die atemberaubenden, aber unvorhersehbaren Landschaften von Adelpha. Die Mischung aus natürlichen und mechanischen Elementen erzeugt ein Gefühl von Staunen und Abenteuer, das an die beliebten Spiele Avatar: Frontiers of Pandora und Zelda Tears of the Kingdom erinnert.

Outcast: A New Beginning soll auf Konsolen und PC-Plattformen der nächsten Generation erscheinen und den Spielern eine breite Palette an Optionen bieten, um sich auf diese außergewöhnliche Reise zu begeben. In der Zwischenzeit können Fans, die sehnsüchtig auf die Fortsetzung warten, andere aufregende Actionspiele ausprobieren, um ihre Spiellaune hochzuhalten.

Insgesamt hat die bevorstehende Veröffentlichung von Outcast: A New Beginning sowohl bei langjährigen Fans als auch bei Neulingen große Vorfreude geweckt und verspricht ein wirklich unvergessliches und fesselndes Spielerlebnis in der fesselnden Welt von Adelpha.